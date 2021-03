Eppingen. (guz) Wird Oberbürgermeister Klaus Holaschke nach Norbert Heuser und Ralf Steinbrenner als dritter Kandidat ins Rennen um die Nachfolge von Landrat Detlef Piepenburg gehen? Diese Frage haben sich zuletzt viele gestellt und eine Kandidatur für durchaus wahrscheinlich gehalten. Schließlich gilt der Eppinger OB als bestens vernetzt und zupackend, und eine solche Chance bietet sich nicht allzu oft. Holaschke hat diesen Spekulationen am Dienstag eine klare und eindeutige Absage erteilt.

CDU-Gemeinderat Anton Varga hatte Holaschke im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung gebeten, sich eine Kandidatur doch bitte "durch den Kopf gehen zu lassen".

Er wolle mit der Bitte seine Wertschätzung für Holaschke ausdrücken, sagte Varga, und lobte diesen als bürgernah, gut vernetzt und als "kommunalpolitisches Schwergewicht" und erinnerte auch an Holaschkes Finanzerfahrung, die er als Kämmerer in Eppingen gesammelt hatte, bevor er 2004 zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Holaschke in einem hohen politischen Amt zu wissen, "würde uns allen guttun", betonte Varga.

"Ha, jetzt wird er weggelobt", erwiderte Holaschke lachend, ließ dann aber auch gleich ein klares "Nein, ich werde meinen Hut nicht in den Ring werfen" folgen. Und das ebenso klare Bekenntnis: "Ich würde gerne in Eppingen noch ein bisschen weitermachen."

Holaschke war erst im Januar 2020 mit nahezu 99 Prozent der Stimmen für seine dritte Amtszeit wiedergewählt worden. Ein Gegenkandidat hatte sich nicht gefunden. Seit 1. Mai 2019 ist der 57-Jährige außerdem Erster Vizepräsident des Gemeindetags, dessen Landesvorstand er bereits seit 2012 angehört.