Von Armin Guzy

Eppingen. Corona könnte auch im Mai noch ein Problem sein – und daher ein großes für die Eppinger Gartenschau werden, die in genau 90 Tagen eröffnet werden soll. In der Hoffnung, dass man es vielleicht doch nicht brauchen wird, feilt das Gartenschauteam seit Wochen an einem Hygienekonzept, damit die Schau notfalls auch unter Einschränkungen stattfinden kann.

Zweifellos von Vorteil ist dabei, dass das Spektakel ab 7. Mai größtenteils im Freien und auf einem fünfeinhalb Hektar großen und zudem abgesperrten Gelände mit regulierbaren Einlassstellen stattfinden wird. Mehr Kopfzerbrechen bereitet dem Gartenschau-Team momentan, dass kaum Präsenzwerbung möglich ist. "Vieles, was wir uns ausgedacht haben, funktioniert unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht", sagt Vanessa Heitz, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Gartenschau-Team. Nach etlichen Werbefahrten in verschiede Kommunen zum Auftakt der Kampagne, parkt der auffällig folierte Gartenschaubus nun schon seit Wochen ungenutzt hinterm Rathaus, und eine Wiederaufnahme der Touren zeichnet sich weiterhin nicht ab.

Dabei fehlen bislang noch wichtige Städte, beispielsweise Heidelberg, wo man mit dem Werbebus viele potenzielle Besucher auf die Schau im nicht weit entfernten Eppingen aufmerksam machen wollte: Die lange vorbereitete Aktion dort musste wegen des zweiten Lockdown kurzfristig abgesagt werden. Gleiches gilt für Mannheim – beides Städte mit guter Nahverkehrsanbindung an die Fachwerkstadt, und vom Gartenschau-Team von Beginn an als Haupteinzugsgebiet betrachtet. Nun aber stehen noch etwa 20 Kommunen als "unbeworben" auf dem Tourenplan. Dem Team habe man die Enttäuschung nach den Absagen schon angemerkt, sagt Heitz.

Ebenfalls seit Monaten auf Eis liegen die Baustellenführungen, die, als sie noch möglich waren, stets großen Zulauf gefunden und viele neugierig, ja sogar "heiß" auf das Großereignis und sein umfassendes Rahmenprogramm gemacht haben. In wenigen Tagen soll daher nun eine virtuelle Führung über das Gelände aufgezeichnet und auf die Gartenschau-Homepage gestellt werden. Oberbürgermeister Klaus Holaschke und Bürgermeister Peter Thalmann werden die Zuschauer dabei nicht nur mit Neuigkeiten und Eindrücken vom Ausstellungsareal versorgen, sondern auch – als "Special" – mit Innenansichten vom umgebauten "Schwanen", dem künftigen Bürgerhaus der Stadt.

Positiv ist auch: Auf der Baustelle hat sich die Pandemie bislang nicht bemerkbar gemacht, die Gespräche mit den Künstlern "laufen rund", wie Heitz sagt, und auch weitere Sponsoren sind hinzugekommen. Im Gegensatz zum ersten Lockdown, als manche wegen der noch unklaren wirtschaftlichen Auswirkungen eher zurückhaltend waren, laufe es auch in diesem Bereich wieder ganz gut. Abgesprungen sei bislang noch keiner.

Die Förderer werden wohl auch dringend gebraucht – zumindest falls die Schau ganz oder zeitweise nur unter Einschränkungen stattfinden könnte, dann weniger Besucher kämen und folglich das ohnehin erwartete (aber noch nicht bezifferte) Defizit für die Stadtkasse noch größer werden würde. Als vor rund drei Jahren im Gemeinderat die ersten Zahlen zu den Einnahmen zu hören waren, war von erhofften 1,8 bis 2,1 Millionen Euro Erlösen aus Ticketverkäufen die Rede. Das war vor Corona. Neue Prognosen gibt es dazu nicht.

Im Mai 2020 gab die Stadt den reinen Etat für die rund 2000 Einzelveranstaltungen im Gartenschau-Jahr mit 1,5 Millionen Euro an – zusätzlich zu den knapp 15 Millionen Euro an Bau- und Planungskosten. Mehr als zehn Jahre Vorbereitung und Arbeit stecken mittlerweile in der Veranstaltung: Sie ist das größte Projekt der jüngeren Stadtgeschichte – und nun könnte die Pandemie den Planern und auch vielen begeisterten Eppingern einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Umso stärker wiegt der unter diesen Rahmenbedingungen dann doch recht gute Absatz von rund 6500 Tages- und mehr als 4000 Dauerkarten, zumal der Ticketshop am Marktplatz und weitere Vorverkaufsstellen derzeit geschlossen sind. Der Vorverkauf zum vergünstigten Preis soll noch bis Ostern laufen, und zwar bis auf Weiteres über den Onlineshop unter www.gartenschau-eppingen.de

Außerdem gibt es die Möglichkeit, Eintrittskarten im "Click & Collect"-Verfahren zu kaufen. Entsprechende Anfragen können per E-Mail an tickets@eppingen.de geschickt werden. Dabei müssen die gewünschte Art der Tickets in der jeweiligen Anzahl und die Kontaktdaten angegeben werden, die zur Vereinbarung eines Abholtermins nötig sind.