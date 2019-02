Von Armin Guzy

Eppingen. Als eine der ersten Wirtschaften hatte das "Zornickel" vor 20 Jahren ein Nebenzimmer für Nichtraucher eingeführt - heute ist es das Raucherzimmer, und der Rest ist rauchfrei. So ändern sich die Zeiten, und Gerhard Abendschein, der von den meisten nur Didi genannt wird, hat sie alle miterlebt.

1985 hat er den "Adler" in der Brettener Straße übernommen und zum neuen "Zornickel" gemacht - "in sechs Wochen aus dem Boden gestampft", wie er sagt. Zuvor hatte er, ein paar Meter weiter, lange das alte "Zornickel" geführt. "38 Jahre lang keinen Ruhetag." Erst seit vier Jahren tritt er etwas kürzer, hat erst einen, dann zwei Ruhetage eingeführt und auch die beliebte Glühweinhütte vor der Wirtschaft aufgegeben. Nun soll ganz Schluss sein. Gestern feierte Didi seinen 66. und will aufhören. Das "Zornickel" steht zum Verkauf. "Ich bin fertig. Ich bin platt", bekennt er. "Ich habe immer geschafft." Auch gestern - Geburtstag hin oder her.

Ein Nachfolger für die Wirtschaft, die in der Fachwerkstadt durchaus Kult-Status genießt, ist allerdings noch nicht gefunden. Es gebe Interessenten, aber noch sei nichts unter Dach und Fach. "Aber ich wünsche mir, dass ich jemanden finde, der das ,Zornickel‘ erhält", sagt Didi. "Und dass es für all die langjährigen Gäste, Bekannten und Freunde bestehen bleibt." Aufhören will er erst, wenn er das "Zornickel" in guten Händen weiß: "So lange bleibt geöffnet."

Mit seiner Statur, seinem offenen Wesen und seiner zupackenden Art ist Didi der Prototyp eines Gastwirts. Und wohl auch ein wenig Thekenpsychologe, Seelentröster, Mitzocker, Alleinunterhalter. Menschenkenntnis, ja, die bekomme man schon in all den Jahren. "Früher kamen die Eltern, heute kommen ihre Kinder und Enkel", sagt er. Da lerne man viele gut kennen und verfolge Lebenswege über Generationen.

In seiner eigenen ist Didi als Macher bekannt, hat sich seine ersten Sporen in der früheren Sinsheimer Disco "Watussi" verdient, später das "Skylight" in Bammental geführt. Bis er sich, gerade 24 Jahre jung, 1977 mit dem ersten "Zornickel" selbstständig machte. Später dann der Umzug in den "Adler", der Ruck-Zuck-Umbau, fast alles selbst gemacht. Didi hat die Wirtschaft umgekrempelt. Seit er vor fast 20 Jahren auch das Speisenangebot deutlich erweiterte, hat sich das "Zornickel" zu einer Speisegaststätte gemausert, in der der Chef selbst am Herd steht. Spezialität? "Salate", sagt er sofort - mit eigenen Soßen-Kreationen.

Leicht war das alles aber nicht. Vor allem in der Zeit, als er vom reinen Barbetrieb auf Gastronomie umsattelte, musste er sich mit Nebenjobs über Wasser halten, oft 15 Stunden täglich. "Morgens Häge (Baumarkt), mittags Säge (im Wald), abends Theke", fasst er zusammen und lacht. Heute kann er das - er war damit ja erfolgreich und wurde zu einer Institution in der Eppinger Gastro-Szene. "Das ,Zornickel‘ war immer eine Art Wohnzimmer für die Leute", sagt Didi. "Besonders dankbar bin ich meiner Familie, die mich immer unterstützt hat, meinen Freunden, die mir bei den vielen Events geholfen haben, und meinen treuen Gästen: Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen", sagt er etwas nachdenklich. Der Gedanke ans Aufhören fällt wohl doch schwerer als gedacht. Aber die Entscheidung steht, und Didi scheint keiner zu sein, der sie mal eben so trifft und dann wieder über den Haufen wirft. Das Alter, die Gesundheit: "Es muss sein."