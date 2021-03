Von Angela Portner

Eppingen. Einfach mal den Spieß umdrehen: Oliver Spiess vom gleichnamigen Modehaus hat es gewagt. Neben Blusen, Hemden, Jeans und T-Shirts liegen bei ihm jetzt auf 60 Prozent der Verkaufsfläche Nudeln, Eier, Wein oder andere Waren des täglichen Bedarfs in den Regalen. Der Mut zum Sortimentswechsel hat auch einen Namen: "Klopapier Megastore" steht an den Türen. Systemrelevant. Dabei geht es dem Unternehmer weniger darum, dass die Kasse wieder klingelt: "Wir möchten ein Zeichen setzen." Wohl noch nie war eine Ladenöffnung so politisch. Über 30 Gäste, darunter Oberbürgermeister Klaus Holaschke sowie Landtagsabgeordnete und andere Einzelhändler der Stadt waren dabei. Für vorbeikommende Fußgänger wurden die Reden nach draußen übertragen.

Aufmerksamkeitswirksam. Viele Menschen blieben auf der Brettener Straße stehen. Da Fußgänger hier Vorrang vor Fahrzeugen haben, ging es für letztere zeitweise nur mit "stop and go" voran. Während sich draußen Wohnungsfenster öffneten, redete sich Spiess drinnen den Händlerkummer von der Seele. Eher kämpferisch als verzweifelt: "Wir haben von den Großen gelernt." Die machen mit ihren "Non-Food"-Angeboten längst mehr Umsatz als mit Lebensmitteln. Kein Wunder, denn die kleinen Läden sind seit Monaten geschlossen. Auch ausgefeilte Hygienekonzepte ändern nichts daran. Stattdessen drängeln sich die Menschen jetzt vor Regalen und Wühltischen in Discountern. Kundenreduzierung? Abstand halten? Fehlanzeige. "Dort scheint es kein Corona zu geben", schlussfolgert Spiess.

Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke hat sich längst hinter die Einzelhändler gestellt. Er fordert, dass man endlich davon abrückt, den Blick nur auf die Inzidenzen zu richten: "Wir brauchen eine differenzierte Sichtweise auf das Infektionsgeschehen." Die Politik hätte das Vertrauen der Menschen verspielt. Nicht einmal er wisse immer genau, was gerade erlaubt und was verboten ist: "Es ist ein Chaos." Dabei habe man genügend Zeit gehabt, um entsprechende Konzepte zu entwickeln. So könne es nicht weiter gehen. Impfungen und Tests seien wichtig, aber man müsse auch mutig sein und anpacken: "Diese Eröffnung setzt ein Zeichen."

Steffen Kammerlander beglückwünscht seinen Kollegen zur Idee der Sortimentserweiterung und hofft, dass ihm die "große Politik" keinen Strich durch die Rechnung macht. Der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereines fordert: "Wir brauchen Konzepte, wie Dienstleistungen wieder möglich werden." Spiess betont: "Wir sind keine Corona-Leugner." Die Maßnahmen der Politik sehe man jedoch kritisch. Versprochene Hilfen kämen zu spät. Für den Lebensunterhalt der Selbstständigen gebe es keinen Cent. Mit dem bisherigen "Rein in die Kiste, raus aus der Kiste" gewinne man kein Vertrauen. Ob es etwas bringe, den Tübinger Weg zu kopieren, sei fraglich. Die Eppinger Einzelhändler und Kulturschaffenden setzen auf eine "Öffnung mit Verstand" und darauf, dass alle sich an die Regeln halten. Spiess ist sicher, dass Impfungen – zumindest auf absehbare Zeit – nur wenig an der Situation ändern werden. Unternehmer seien immer wieder gezwungen, sich und ihre Strategie zu hinterfragen. Das gilt besonders jetzt: "Wie können wir mit Corona leben?"

Spätestens, als Reisen nach Mallorca wieder erlaubt wurden, war Spiess klar, dass er etwas tun muss. Er hat ein neues Unternehmen angemeldet, mit Mitarbeitern und Freunden den Laden umgeräumt. Andere Händler haben beim Ordern der Ware geholfen. Zwischen dem für ein Modehaus ungewöhnlichen Sortiment stehen jetzt schreiend orangefarbige Infotafeln. "Handel ist Wandel" und "Wir wollen überleben" steht darauf. "Motiviertes Toilettenpapier" – Herzchenbedruckt – , Zahnpasta, Klobürsten, bunte Ostereier, hausgemachte Nudeln, Dosen mit Leberwurst oder Rinderrouladen. Wein und Kaffee. Regional und gut. Dazu ein neues Hemd, passende Socken und Krawatte – da steht einem perfekten Abend nichts mehr im Weg. Mit Abstand versteht sich. Spiess: "Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt drüber lachen."

Update: Montag, 29. März 2021, 18.51 Uhr

Textilhändler Oliver Spieß will ab Montag als WC-Papier-Fachhandel öffnen

Eppingen. (guz) Die Schaufensterpuppen sind mit Toilettenpapier drapiert, und auch Nudeln, Schokolade und Kaffee gibt es im Modehaus Spiess zu kaufen, das ab Montag "Klopapier-Mega-Store by Spiess" heißen wird. Zumindest vorübergehend. Seidenweiches muss schließlich nicht immer aus Stoff sein. "Wir versuchen, zu überleben", begründet Inhaber Oliver Spieß den Schritt vom Textileinzelhandel zum kleinen Lebensmitteleinzelhandel mit Modebeigabe.

Der Unternehmer hat es satt, dass Lebensmittel- und Drogeriemärkte weitgehend ohne Einschränkung geöffnet sind und zunehmend auch Bekleidungsartikel anbieten, der eigentliche Fachhandel aber geschlossen bleibt. Daher hat er nun, wie bereits einige Textilhändler vor ihm, sein Sortiment umgestellt und bietet ab kommenden Montag im Haupthaus in Eppingen jede Menge Klopapier und verpackte Waren des täglichen Bedarfs an – und eben aktuelle Mode, allerdings auf deutlich kleinerer Fläche.

Spieß stellt klar, dass er weder an der Existenz des Corona-Virus zweifle noch an seiner Gefährlichkeit oder an der Zahl der Toten. Allerdings fällt es ihm schwer, zu verstehen, dass sich das Virus offenbar vorzugsweise in Modegeschäften oder der Gastronomie verbreiten soll, nicht aber in Supermärkten oder Drogerien. "Der Weg, den wir gehen, ist nicht richtig", findet er. Ihm gehe es vielmehr darum, einen Weg zu finden, damit man mit Corona leben kann. "Wir lernen dabei gerne von den Großen", sagt er. Dieser Lernprozess hat nun dazu geführt, dass Spieß sein eigentlich 1500 Quadratmeter großes Geschäft in der Brettener Straße auf 240 Quadratmeter begrenzt und auf 40 Prozent der Fläche nun Frühjahrsmode als "Aktionsartikel" anbietet. Die restlichen 60 Prozent sind den Waren des täglichen Bedarfs vorbehalten.

"Jetzt sind wir systemrelevant", stellt Spieß lakonisch fest und berichtet, dass sich seine Angestellten auf den Montag richtig freuen würden: "Wir sind guten Mutes und gut gelaunt." Das Verkäuferinnen-Team ist seit Monaten in Kurzarbeit und hat am Mittwoch erfahren, dass es nun ein eher branchenfremdes Sortiment verkaufen soll. "Klopapier ist uns eine Herzensangelegenheit und in einer großen Vielfalt vorhanden", wirbt Spieß mit etwas Ironie, außerdem sei das Personal geschult, ein Hygienekonzept vorhanden und auch Sicherheitspersonal angeheuert worden. Der bisher immer geschlossene Eingang zur früheren Herrenabteilung wird nun zum Ausgang umfunktioniert. "Der kleine Handel ist auch flexibel", betont Spieß. Nur sein wenige Meter vom Haupthaus entferntes Wäschehaus wird kein Toilettenpapier verkaufen und bleibt weiterhin geschlossen.

Dass die Lage angespannt ist, daraus macht der Textilunternehmer keinen Hehl. Von seinen Filialen in Bruchsal und Bretten hat sich Spieß bereits im vergangenen Jahr getrennt, um, wie er sagt, "den Fokus auf Eppingen zu legen". Sein Antrieb ist klar: "Ich möchte, dass mein Unternehmen die Situation überlebt."