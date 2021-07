Eppingen. (rnz) Der zweite Termin für alle, die vom mobilen Impfteam am 18. April mit Astra-Zeneca geimpft worden sind, findet am Sonntag, 11. Juli, statt. Aufgrund der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission erfolgt die Zweitimpfung mit Biontech.

Für den 11. Juli sind noch 15 Impfdosen frei, die an Interessierte für Erst- oder Zweitimpfungen vergeben werden. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 9. Juli, 17 Uhr, unter Telefon 07262 / 9201240 oder per E-Mail an a.lederer@eppingen.de ist erforderlich.