Melek Ipek liebt die Natur, das Kochen, Backen und das Tanzen. Seit Oktober ist sie bei der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn angestellt und in der offenen Jugendarbeit in Massenbachhausen und Eppingen tätig. Foto: Gabi Muth

Eppingen/Massenbachhausen. (gmu) Maskenpflicht, Abstandsregeln, reduzierte Besucherzahl – ihren Start im Jugendhaus "Statemens" hatte sich Melek Ipek anders vorgestellt. Dennoch: Die 27-Jährige ist froh, dass die Einrichtung während der derzeit gültigen Corona-Regeln überhaupt öffnen darf. Anfang Oktober hat sie ihre Arbeit bei der Diakonischen Jugendhilfe der Region Heilbronn (DJHN) aufgenommen und ist für die offene Jugendarbeit in Massenbachhausen und in Eppingen zuständig.

Kreativ, naturverbunden, einfühlsam – Ipek bringt viele Voraussetzungen mit, die man für die Arbeit in einem Jugendhaus braucht. In Aachen geboren, hat sie nach dem Abschluss der Mittleren Reife zunächst den Beruf der Friseurin erlernt. Diesen konnte sie aus gesundheitlichen Gründen allerdings nicht lange ausüben und startete eine dreijährige Ausbildung als Arbeitserzieherin und -therapeutin. Zwei Jahre lang drückte sie die Schulbank, dann absolvierte sie in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim mit Erfolg ihr Anerkennungsjahr. "Dort habe ich mit mehreren Strafgefangenen in der Arbeitstherapie gearbeitet", erzählt sie. Der Job machte ihr viel Spaß, und nach Abschluss der Ausbildung wäre sie auch von der Einrichtung übernommen worden.

Doch Ipek bewarb sich auch bei der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn, bekam auch hier eine Zusage und entschied sich für den Zweig der offenen Jugendarbeit. "Ich finde es wichtig, dass die Jungen und Mädchen auch außerhalb des Elternhauses einen Ansprechpartner haben." Anfang Oktober übernahm sie nun mit einem Stellenumfang von 25 Prozent die Arbeit im Jugendhaus "Statemens" in Massenbachhausen. Weitere 75 Prozent ist Ipek in der Eppinger Jugendarbeit tätig.

Der Empfang im Massenbachhausener Jugendhaus war gut. "Die Jugendlichen haben gleich den Kontakt zu mir gesucht", freut sich Ipek über die offene Art der Kids. Gerne würde sie Werbung für die Einrichtung in Massenbachhausen machen, Flyer verteilen und die Jugendlichen in die Räumlichkeiten im Untergeschoss der Grundschule einladen. Doch Corona bremst sie aus. Derzeit dürfen aufgrund der Raumgröße maximal fünf Jugendliche in die Einrichtung kommen, sagt Tim Gensrich, der bei der DJHN Fachbereichsleiter für offene Jugendarbeit ist.

"Das ist sehr schade", bedauert Ipek. Dabei hat sie so viele Ideen im Gepäck. Für sie ist es selbstverständlich, die Interessen der Jugendhausbesucherinnen und -besucher in ihrer Planung mit zu berücksichtigen. Die träumen beispielsweise von einem Graffiti-Workshop. Als naturverbundene junge Frau geht sie gerne mit ihrem Hund in der Natur spazieren und möchte ihre Begeisterung für Wald, Feld und Flur auch an die Kids weitergeben. "Ich könnte mir vorstellen, dass wir gemeinsam ein Insektenhotel bauen, zu dem jeder etwas beitragen kann." Aber auch kochen, backen oder tanzen gehören zu ihren Hobbys – Freizeitbeschäftigungen, die sicherlich auch den Jungen und Mädchen im Jugendhaus zusagen.

Dabei bietet das Jugendhaus noch viel mehr als organisierte Aktionen. Hier können die Jugendlichen zusammensitzen, sich untereinander austauschen, Musik hören, Darts, Xbox oder Tischkicker spielen. Ipek denkt dabei gerne an ihre eigene Zeit als Jugendliche im Jugendhaus zurück. Dort hat sie sich wohlgefühlt, mit anderen Teenagern Billard oder Singstar gespielt.

Das Jugendhaus ist für die Jungen und Mädchen mehr, als Zeitvertreib. Es ist auch Anlaufstelle, um über ihre Sorgen und über das, was sie bewegt, zu reden. Ein wichtiger Bestandteil der Jugendhausarbeit sei einfach das Zuhören, sagt Ipek. Sie hat ein offenes Ohr für alle. "Ich versuche jeden Menschen zu verstehen, und ich nehme jeden Menschen an. Egal, wo er herkommt – ich bin für ihn da."

Info: Melek Ipek ist jeden Montag und Mittwoch im Jugendhaus Massenbachhausen anzutreffen. Die Räumlichkeiten sind im Untergeschoss der Grundschule in der Schulstraße untergebracht. Die Öffnungszeiten sind montags von 17 bis 19 Uhr und mittwochs von 17 bis 21 Uhr. Wer Kontakt mit Ipek aufnehmen möchte, kann sie per E-Mail an Melek.Ipek@djhn.de erreichen.