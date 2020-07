Auch der Kreisverkehr am Stadteingang in der Rappenauer Straße soll vor der Gartenschau neu bepflanzt werden, die Kosten dafür lösten nun aber eine Diskussion aus. Die Skulptur „Zerstreute Betrachtungen“ von Volker Tiemann soll jedenfalls erhalten bleiben. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Landschaftsarchitektin Elke Ukas hat erkennbar wenig Sympathien für Lavendel-Monokulturen im Kreisverkehr. Und einige Mitglieder des Technischen Ausschusses haben erkennbar wenig Sympathien für Ukas’ Gegenvorschläge zur Bepflanzung von vier Kreisverkehrsinseln samt Umgebungsflächen. 240.000 Euro sind viel zu teuer, war der Tenor in der Sitzung am Dienstag. Die Geschäftsführerin des Karlsruher Landschaftsarchitekturbüros "Ukas" wurde nach einer längeren Diskussion mit der "Hausaufgabe verabschiedet", mindestens 50.000 Euro einzusparen. Zuvor war der Antrag von Grünen-Stadträtin Brigitte Hilker mehrheitlich abgelehnt worden. Sie wollte die Ausgaben sogar auf 100.000 Euro deckeln.

Das Büro Ukas hat im Auftrag der Stadt die Bepflanzung der vier Kreisverkehre neu geplant. Schließlich sollen bei der Gartenschau im kommenden Jahr auch die Kreisel und ihr "Straßenbegleitgrün" an der Rappenauer Straße, am Bahnhof, in der Heilbronner Straße und in der Mühlbacher Straße ein blütenprächtiger Hingucker sein – und es dann für etwa acht bis zehn Jahre auch bleiben.

Diplom-Ingenieurin Ukas schlug dafür vier Themenschwerpunkte vor, die durch unterschiedliche Pflanzenarten und -farben "Tradition", "Nachhaltigkeit", "Gesellschaft" und "Zukunft" ausdrücken sollen. "Tradition" beispielsweise könnte an der Rappenauer Straße durch weiße, braune (für das Eppinger Fachwerk) und fliederfarbene Gewächse symbolisiert werden; an der Heilbronner Straße sollten warme Rot- und Orangetöne eine vielfältige Gesellschaft floral abbilden, erläuterte Ukas.

Auch daran – nicht nur an der hohen Belastung für die Stadtkasse – störte sich Hilker: "Die Formulierungen sind an den Haaren herbeigezogen", wetterte sie; das könne man auch "schön und billig machen". Und auch ihre Fraktionskollegin Anna Mairhöfer wollte nicht erst "ein Faltblatt" lesen müssen, "um die Kreisel zu verstehen". Außerdem seien Blüh-Mischungen, beispielsweise für Schmetterlingswiesen, ökologisch wertvoller. "Für mich ist das an der Stelle ein stückweit zu großspurig", befand auch Peter Wieser; das Geld solle besser für Blüh-Wiesen an Radwegen eingesetzt werden.

Aber auch aus anderen Fraktionen kam Widerspruch. "Mir ist das auch zu teuer", sagte etwa Dieter Grässle (SPD), und selbst Bürgermeister Peter Thalmann bekannte: "Mir ging’s nicht anders." Er beantragte am Ende der Diskussion, den Auftrag auf 190.000 Euro zu deckeln. Dieser Antrag fand dann auch eine Mehrheit, womit die Planerin nun schauen muss, wo sie Geld einsparen kann. Nicht vertieft wurde die Anregung von Andreas Oechsner (CDU), die Gärtnereien im Stadtgebiet einzuspannen, da die Kreisel für diese schließlich auch eine Werbefläche sein könnten. Die Gärtnereien seien bereits an der Gartenschau beteiligt und hätten für die Kreisel wohl kaum noch Kapazitäten, sagte Thalmann.

"Auch wir haben uns Gedanken gemacht und uns mit Ihrer Stadt auseinandergesetzt", bedauerte Ukas die ablehnende Haltung vieler Ausschussmitglieder. Sie könne die Geldfrage zwar sehr gut nachvollziehen, "aber nur einsähen, das finde ich keine Lösung für Sie", sagte die Planerin und deutete für den Kreisverkehr am Bahnhof, dessen bestehende Bepflanzung zuvor mehrfach gelobt worden war, einen Kompromiss an: "Wenn Sie alle die Rosen (dort) lieben, dann bleiben die."

Zuvor hatten unter anderem Hartmut Kächele (SPD), Klaus Scherer (CDU) und Jörg Haueisen (FBW) angedeutet, notfalls auch mit den Plänen für 240.000 Euro leben zu können, die übrigens keine neuen Einfassungen der Pflanzflächen beinhalten und keinen höheren Pflegeaufwand als bisher mit sich bringen sollen. Kächele sieht die Kreisel als "Fingerzeig und Visitenkarte". "Der erste Eindruck soll kein Unkraut sein", sagte Haueisen, und Scherer will für alle vier Kreisel dasselbe gestalterische Niveau. "Vielleicht kann man ja an der einen oder anderen Schraube drehen", sagte er – diese Schrauben muss das Büro Ukas nun suchen.