Am nördlichen Rohrbacher Ortsausgang wird oft zu schnell gefahren. Weil das Land die Ortsdurchfahrt saniert, will die Stadt die Gelegenheit nutzen, und hier einen bremsenden Kreisverkehr bauen. Doch die Sache ist noch nicht entschieden. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) "Wir investieren viel Geld, da muss auch die beste Lösung rauskommen", machte Oberbürgermeister Klaus Holaschke in der Gemeinderatssitzung seine Position zum Neubau eines Verkehrskreisels klar, der im Zuge der Ortsdurchfahrtssanierung in Rohrbach geplant ist.

Eine Bauentscheidung fiel indes nicht: Die Gestaltung des Kreisels soll zunächst noch einmal geprüft und überarbeitet werden. "Es gibt Optimierungsmöglichkeiten", erklärte Bürgermeister Peter Thalmann, "wir konnten sie aber bisher nicht zu Papier bringen."

Der Bau- und Finanzierungsbeschluss des Gesamtvorhabens mit einem Volumen von fast einer Million Euro wurde hingegen einstimmig gefasst. Außerdem stimmte das Gremium in einem separaten Tagesordnungspunkt Arbeiten an drei Haltungen des Kanalnetzes in der Ortsdurchfahrt zu, die für 280.000 Euro vergrößert werden sollen.

Wie berichtet, war bereits im Technischen Ausschuss die Forderung aufgekommen, die Sanierung der Straße zu nutzen, um den Verkehr durch bauliche Einschränkungen auszubremsen. In Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Land Baden-Württemberg, will die Stadt an der Ortseinfahrt aus Richtung Landshausen dazu einen Mini-Kreisverkehr bauen, dessen Radius aber bislang zu klein bemessen war, wie Dieter Maierhöfer, Leitender Baudirektor beim Regierungspräsidium Stuttgart, in der Sitzung sagte.

Inzwischen wird offenbar auch über eine Schleppkurve als Schikane gegen Raser nachgedacht. Noch in dieser Woche wollen sich die Planer in Heilbronn zusammensetzen, um die Möglichkeiten auszuloten. Hinsichtlich des kritisierten Schwerlastverkehrs einer Maschinenbaufirma aus Landshausen, der auf seinem Weg Richtung Landesstraße und Autobahn regelmäßig durch Rohrbach rollt, dämpfte Maierhöfer aber die Erwartungen: "Ganz wegbringen werden wir ihn wohl nicht. Aber ich bin gespannt."

"Da kommt ein richtig großes Paket auf uns zu", sagte OB Holaschke - und bereitetet den Gemeinderat gleich darauf vor, dass dieses Paket durch die Neuplanung noch etwas größer werden könnte. Zugleich ließ er anklingen, dass eine Verbesserung daran nicht scheitern sollte, obwohl es "teilweise ätzend" sei, mit zwei Regierungspräsidien parallel zu verhandeln: "Wir haben diese Situation jetzt seit zehn, fünfzehn Jahren", sagte Holaschke, "da ist eine gewisse Sensibilisierung bei mir eingetreten." Es gelten nun, nochmals Anträge bei den Behörden zu hinterfragen.

Dass der Kreisel mit einer leicht erhöhten, überfahrbaren Mitte gebaut wird, gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Anwohner hatte darauf hingewiesen, dass dann eine Art Sprungschanze entstehen könnte, die möglicherweise noch gefährlicher ist, als "nur" zu schnelle Autos auf gerader Strecke. Außerdem wird befürchtet, dass es nachts sehr laut werden könnte, wenn die Schwertransporter die erhöhte Kreiselmitte überfahren.

"Es ist der klare Wunsch des Ortschaftsrats, die Geschwindigkeit zu reduzieren", meldete sich Rohrbachs Ortsvorsteher Georg Heitlinger zu Wort. Zwei Mal habe er bereits Tempo 30 beantragt und jedes Mal eine Absage erhalten. "Ich tue mich schwer damit, auf den Kreisel zu verzichten", positionierte er sich. Dass sich da Problem der Schwertransporter anderweitig lösen könnte, sei unwahrscheinlich. "Das ist ein etabliertes Unternehmen. Das geht da nicht mehr weg, da darf man sich nichts vormachen."

Die SPD forderte indes, wie bereits bei der Vorberatung im Technischen Ausschuss, bei der Gestaltung der Gehwege mehr Grün zu berücksichtigen und in puncto Schwerlastverkehr nochmals mögliche Ausweichstrecken zu prüfen.