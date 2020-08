Eppingen. (rnz) Mit der Eröffnung des Parkhauses in der Wilhelmstraße im Juli 2018 haben die Stadt Eppingen und das Modehaus "Spiess" eine Kooperationsvereinbarung zur Bewerbung des Parkhauses geschlossen. Vor wenigen Tagen verlängerten die Partner, Geschäftsführer Oliver Spieß und Oberbürgermeister Klaus Holaschke, die Kooperation nun bis Ende 2022.

Damit auch zukünftig alle Kunden des Fachgeschäftes so angenehm wie möglich einkaufen gehen können, bietet die Vereinbarung die Verlängerung der bereits etablierten Konditionen: Mit der Ausgabe von Rabatt-Tickets an die Kunden des Modehauses können diese zwei Stunden kostenlos im Parkhaus ihr Fahrzeug abstellen. Seit Eröffnung hat das Modehaus so mehr als 15.000 Rabatt-Tickets an seine Kunden verteilt und damit wesentlich dazu beigetragen, das Parkhaus an der Wilhelmstraße als wichtigste Anlaufstelle in der Eppingen Innenstadt zu etablieren.

Oliver Spieß betonte, dass das "tolle Parkangebot im Stadtzentrum", von seinen Kunden dankbar angenommen werden. Darüber hinaus agiert der Geschäftsführer mit seinen Werbemitteln an Rahmen, Schranke, im Treppenhaus oder auch auf der Ticket-Rückseite weiterhin als Werbepartner im und am Parkhaus.

Oberbürgermeister Holaschke dankte Spieß für die stets gute Zusammenarbeit bei der Bewerbung des Parkhauses Eppingen, insbesondere auch in diesen herausfordernden Zeiten. Die Stadt Eppingen profitiert von der Vereinbarung, weil das Parkhaus rege frequentiert wird.