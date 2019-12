Von Angela Portner

Eppingen. Im Maramuresch-Gebirge liegt der Schnee im Winter oft meterhoch. Es gibt keine Wasser- oder Stromversorgung, und die klirrende Kälte treibt die Menschen in ihre ärmlichen Hütten, die oft so marode sind, dass man Sorge hat, das Dach könnte jeden Moment einstürzten. Weil es keine Arbeit gibt, leben die Menschen von dem, was sie auf den kargen Feldern erwirtschaften. "Die meisten Kinder haben noch nicht einmal Schuhe", weiß Renate Funke. Sie ist Vorsitzende des "Humanitären Vereins für vergessene Kinder", der mehrmals im Jahr Hilfsgüter in die nördlichste Region Rumäniens schickt, weil es dort am Notwendigsten fehlt.

Die zwei Hallen in der Frauenbrunner Straße in Eppingen sind proppenvoll. Jeden Tag stehen neue Kisten vor dem grauen Metalltor. Wenn Funke am Nachmittag den "Laden" öffnet, schiebt sie die Sachen rein, schaut nach dem Inhalt und sortiert. Auf den großen Kleiderständern hängen Mäntel, Jacken, Hemden und Hosen. Töpfe, Gläser und Geschirr stapeln sich in den meterlangen Regalen.

"Das meiste ist noch unbenutzt", erklärt die Rentnerin. Manches sei sogar richtig wertvoll. Vor einigen Tagen hat sie ein komplettes Rosenthal-Service erhalten, bei dem sie noch gar nicht weiß, für welchen Preis sie es verkaufen kann. Aber es ist Geld, das der Verein dringend für die Hallenmiete und Hilfstransporte braucht. Sieben schickt er jedes Jahr auf die Reise, und jeder kostet 3500 Euro.

Beladen werden die Transporter von Verwandten, Freunden und Bekannten. Die 68-Jährige ist froh, dass immer genügend kräftige Männer unentgeltlich mit anpacken. Mehrere Tage sind die Fahrer der Spedition unterwegs in die abgelegenen Gebirgsdörfer in den Karpaten, wo die Straßenverhältnisse oft so schlecht sind, dass die großen Lastwagen nur Schrittgeschwindigkeit fahren können.

Vor gut 18 Jahren wurde der Verein gegründet. Anfangs ging die Hilfe in Kinderheime, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen in der ungarischen Partnerstadt Szigetvár, später nach Rumänien. Die Stadt Eppingen vermietete ihnen die "Alte Süßmosterei" als Lager, in dem Funke später auch Flohmärkte veranstaltete. Doch 2012 war Schluss, und fast hätte damit auch der Verein vor dem Aus gestanden. Händeringend suchte man neue Lagerräume – und fand sie schließlich in der Tullastraße, von wo aus man vor zwei Jahren in die Hallen gleich hinter dem Aldi-Parkplatz umzog. Dort hat Funke nun jeden Nachmittag und samstagvormittags zur Annahme von Spenden und für den Verkauf geöffnet.

Meist erfährt sie über die Kirchen, wo die Not gerade am größten ist. Dabei fehle es eigentlich überall. Weil es kaum Arbeit gebe, müssten sich die Menschen in der abgelegenen Region, die weitgehend ohne jede Infrastruktur ist, selbst versorgen. Waren des täglichen Bedarfs, Lebensmittel und Drogerieartikel seien so teuer, dass sie sich viele kaum leisten können: Ein Kilogramm Zwiebeln kostet fünf, Pfefferminztee sieben Euro, berichtet Funke. Die wenigen Schulen, Krankenhäuser, Kinder- oder Altenheime seien in einem solch erbärmlichen Zustand, dass einem beim Anblick der Bilder das Blut in den Adern stockt.

Gebraucht werden derzeit vor allem warme Kleidung für jede Altersgruppe sowie Kinderschuhe und stabile Schuhe für Erwachsene. Deshalb packt Funke in jeder freien Minute Kartons mit allem, was ihr in die Finger kommt, und hat daneben auch für die Kunden noch ein liebes Wort. In der Halle ist es kalt, und die Arbeit ist anstrengend, doch sie klagt nie: "Vielleicht ist das hier meine Berufung."