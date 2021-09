Von Armin Guzy

Eppingen. "Man findet in Eppingen zu nahezu jedem Thema eine Fachfrau oder einen Fachmann, die auch die Probleme und die rechtliche Seite kennen", ist Tatjana Hilker überzeugt. Doch nur selten wird dieses Potenzial bislang auch genutzt. Dieses Expertenwissen zu bündeln und für die Fachwerkstadt und ihre Umgebung fruchtbar einzusetzen, das hat sich die vor wenigen Monaten gegründete Interessengemeinschaft (IG) Klima und Natur der Region Eppingen auf die Fahne geschrieben. Ein erstes Teilergebnis hat sie schon vorzuweisen: IG-Vertreter präsentierten ihre Vorschläge zur Verfeinerung der 2014 beschlossenen, aber etwas in Vergessenheit geratenen städtischen Radwegekonzeption, darunter einige Sofortmaßnahmen, im Gespräch mit Bürgermeister Peter Thalmann und stießen dabei eigenen Angaben zufolge auf offene Türen und Ohren.

Bereits die Namensgebung der IG lässt ihre Schwerpunkte erkennen, nicht aber ihre ursprüngliche Herkunft. Die Initialzündung ergab sich aus dem Ansinnen der Grünen, die Bürger über eine offene Diskussionsplattform stärker an den Entscheidungen ihrer Gemeinderatsfraktion zu beteiligen, und zwar vor allem bei Themen, die mit Klima, Natur und Umweltschutz vor Ort zu tun haben. Nach dem ersten Online-Treffen im Mai mit etwa einem Dutzend Teilnehmern zeigte sich aber schnell, dass die junge Gemeinschaft wohl nur über die Schnittmenge in der Sache und den lokalen Aspekt, nicht hingegen durch Parteipolitik langfristig zusammengehalten werden kann. Das gemeinsame Ziel ist, sich konstruktiv einzubringen, lokale Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und als Gruppe dabei eine größere Wirkung zu entfalten, als das Einzelpersonen könnten.

Inzwischen ist die "offene Diskussionsplattform" – "Das ist ja kein Name", sagt Hilker heute – in Interessengemeinschaft Klima und Natur umbenannt worden und der Kreis der Teilnehmer deutlich gewachsen. Sie setzt sich bislang aus Privatleuten wie Mitinitiator Ralf Baumgärtner, aber auch aus Mitgliedern von Nabu, BUND und "Fridays for Future" zusammen, steht aber allen Interessierten offen.

Es sind Menschen, die sich für Klima- und Naturschutzthemen nicht nur interessieren, sondern sich auch aktiv vor Ort dafür einsetzen wollen. "Es scheint ein Bedarf da zu sein, auf diese Weise zusammenzuarbeiten", sagt Baumgärtner. Die teilnehmenden Grünen haben insofern noch eine Sonderstellung, als sie über die Stadträtinnen Tatjana und deren Mutter Brigitte Hilker und Fraktionssprecher Peter Wieser zur Not auch direkt im Gemeinderat Anträge platzieren können. Doch darauf will die IG erklärtermaßen möglichst verzichten.

Sie sucht, wie bei der Radwegekonzeption, den direkten Draht zur Stadtverwaltung. "Wir wollen explizit kein Verein sein oder eine Partei gründen", sagt Baumgärtner, dem auch wichtig ist, der "zunehmenden Verrohung der Gesprächskultur" entgegenzuwirken, die er in den vergangenen Jahren festgestellt hat. Dass die IG als eine Art verlängerter Arm der Grünen gesehen werden könnte, dieses Problem sieht Hilker nicht: "Man nimmt sich da als grüner Gemeinderat zurück", sagt sie.

Auch ein gewisser Status hat sich bereits eingestellt: Die IG ist von der Stadtverwaltung inzwischen als Agendagruppe anerkannt und darf Beiträge und Einladungen zu Treffen im Amtsblatt veröffentlichen, wodurch sich der Teilnehmerkreis stetig erweitert. Einmal im Monat treffen sich 20 bis 30 Engagierte in wechselnder Besetzung; der E-Mail-Verteiler ist größer. Bei jedem Treffen gibt es ein übergeordnetes Thema, der Rest ist Diskussion und Gruppendynamik. "Dabei muss nicht immer sofort eine produktive Lösung rauskommen", betont Hilker. Und, ja, manchmal gehe es dabei am Anfang auch wie am Stammtisch zu, weil vielen etwas unter den Nägeln brenne, wie beim jüngsten Treffen unter dem Leitmotiv "Bewirtschaftung öffentlicher Flächen", bei dem schnell auch Schottergärten und "verschwundene" Feldwege thematisiert wurden. Meist stelle sich dann aber auch bald konstruktive Sacharbeit ein, betonen Hilker und Baumgärtner.

Keiner muss sich an die IG binden, man kann sich auch nur punktuell einbringen. Doch wenn einige tiefer in einer Thematik drin sind, beispielsweise aus beruflichen Gründen, und auch noch Zeit haben, finden sie sich mitunter, wie beim Radwegekonzept, zu einem Arbeitskreis zusammen, der sich dann separat trifft und beim nächsten Mal der großen Gruppe die Ergebnisse vorstellt. Werden daraus konkrete Verbesserungsvorschläge, die in der Stadt auch tatsächlich umgesetzt werden könnten, geht man damit auf die Verwaltung zu.

Dass der IG nicht überall Sympathien zufliegen, liegt wohl in der Natur der Sache: Problemzonen-Sammler, Kritisch-Hingucker, Nachhaker, Impulsgeber – all das sind sie, und wollen es auch sein. "Wir sind eine kritische Gruppe, aber kritisch-konstruktiv", betont Hilker. Auch Baumgärtner ist wichtig, zu Umwelt- und Verkehrs-, aber auch zu sozialen Themen Prozesse und Dialoge in der Stadtgesellschaft anzustoßen. "Parteiübergreifend, miteinander, und", darauf legt er großen Wert, "mit einer positiven Gesprächskultur."

Info: info@klima-natur-eppingen.de