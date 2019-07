Von Armin Guzy

Eppingen. Monatelang schwelte der Streit zwischen Kämmerei und Rechnungsprüfungsamt zur Nutzungs- und damit zur Abschreibungsdauer des städtischen Kanalsystems. Am Ende setzte sich das Rechnungsprüfungsamt mit seiner Auffassung durch und die Nutzungsdauer wurde von 40 auf 50 Jahre verlängert.

Unter anderem dieser Vorgang hat nun deutliche Auswirkungen auf die Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE). Die Abschreibungen gehen um mehr als 450.000 Euro zurück, wodurch allerdings auch die Einnahmen sinken, da die Abschreibungen Bestandteil des Abwasserpreises sind und dieser folglich sinken wird.

In seinem Zwischenbericht für das zweite Quartal 2019 erläuterte Stadtkämmerer Tobias Weidemann dem Technik-Ausschuss des Gemeinderats außerdem, dass für das laufende Jahr ein deutlicher Überschuss von fast 1,2 Millionen Euro erwartet wird. Dieser geht allerdings im Wesentlichen darauf zurück, dass rund 1,6 Millionen Euro nicht wie ursprünglich geplant für Pflege und Sanierung der Regenüberlaufbecken (RÜB) und des Kanalnetzes aufgewendet, sondern um ein Jahr verschoben werden.

Alleine mit dem Umbau des "RÜB 8" und des "Staukanals 22" wandern Maßnahmen mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro ins kommende Jahr. Außerdem hat sich die "Tochter" SEE bei der "Mutter" Stadt höher verschuldet: Das bisherige Trägerdarlehen wurde von vier Millionen auf nun fünf Millionen Euro aufgestockt. Damit muss sich die SEE das benötigte Geld nicht am freien Markt beschaffen, zahlt nun aber auch jährlich 30.000 Euro mehr an Zinsen an die Stadt (Zinssatz: drei Prozent).

Auf der Ertragsseite werden sich die Einnahmen außerdem allein um 600.000 Euro verringern, weil eine eigentlich fest eingeplante Förderung in dieser Höhe für den Umbau eines Regenüberlaufbeckens nun doch nicht kommt. Grund ist laut Weidemann, der auch Betriebsleiter der SEE ist, dass beim Umbau eine andere Variante gewählt wurde.

Durch diese verringerten sich aber auch die Umbaukosten um 800.000 Euro. Insgesamt 200.000 Euro mehr als geplant muss die SEE wohl außerdem auch für Strom, Klärschlammbeseitigung, Personal und Zinsen aufwenden.

Die Finanzsituation beim Eigenbetrieb, der aus rechtlichen Gründen ohnehin keinen dauerhaften Gewinn machen darf, bleibt somit angespannt. Der Schuldenberg wächst, und weitere Defizite können nur über einer Verringerung der Ausgaben - vor allem im Bau- und Sanierungsbereich - oder über neue Kredite ausgeglichen werden.

Ende 2018 hatte die SEE rund zwölf Millionen Euro Schulden, was, wie Weidemann betonte, gegenüber dem Stand im Jahr 2002 (in Euro) sogar eine leichte Reduzierung bedeute. Gleichwohl plant die SEE im mittelfristigen Zeitraum von 2018 bis 2022 mit einer Schuldentilgung von 3,6 Millionen Euro, aber auch mit mehr als neun Millionen Euro an neuen Krediten.

Zum 31. Dezember 2022 sind inklusive Trägerdarlehen der Stadt 21,5 Millionen Euro Schulden prognostiziert. An Verpflichtungsermächtigungen schiebt die SEE nun fast zwei Millionen vor sich her, um Verträge abschließen zu können und handlungsfähig zu bleiben. Er gehe aber davon aus, dass die SEE mittelfristig unter 20 Millionen Euro Schulden bleiben werde, zeigte sich Weidemann optimistisch.

Der Technikausschuss nahm die Entwicklung zur Kenntnis und empfahl dem Gemeinderat einhellig, den notwendigen Änderungen im Wirtschaftsplan der SEE zuzustimmen.