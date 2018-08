In der Nacht auf den 25. Juni 2016 ergoss sich stundenlanger Starkregen über die Stadt und richtete großen Schaden an. Einige Hochwasserschutzmaßnahmen wurden daraufhin ergriffen, andere stecken derzeit noch in Planungsphasen. Archivfoto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Wenn der Himmel seine Schleusen öffnet und es, wie aus Eimern schüttet, schauen viele Menschen seit des Hochwassers in der Nacht zum 25. Juni 2016 immer wieder besorgt nach oben und checken unruhig die Meldungen des Wetterdienstes. Damals konnte der Hilsbach die extremen Wassermassen von circa 50 Liter pro Quadratmeter nicht mehr aufnehmen.

In kurzer Zeit liefen in der Nordstadt Keller voll, Schlammmassen wälzten sich durch Straßen und die Bahnhofswiesen wurden zur sumpfigen Seenlandschaft. Welche Maßnahmen hat die Stadt ergriffen und welche sind in Planung, um die Bürger bei ähnlichen Starkregenereignissen besser zu schützen?

Die Bahnhofswiesen werden bei Hochwasser immer wieder zum See. Archivfoto: Angela Portner

Bei Bürgermeister Peter Thalmann liegt die Akte zum Hochwasserschutz immer auf dem Schreibtisch. Es ist nur eine von vielen und sie ist mehr als zehn Zentimeter dick. Statistiken, Lagepläne, Berechnungen, Flussgebietsuntersuchungen, Auswertungen, Infoblätter, Empfehlungen, Kostenschätzungen, Planungsstände und umgesetzte Maßnahmen. Letztere beanspruchen zwar den kleinsten Raum im Papiersammelsurium, aber bei Genehmigungsverfahren größerer Maßnahmen mahlen die Mühlen der Bürokratie langsam.

Bevor es losgehen kann, müssen verschiedenste Expertisen sowie Natur- und Artenschutzgutachten eingeholt sowie Anträge auf Landesgelder gestellt werden, denn kostenmäßig schlagen dringend benötigte Regenrückhaltebecken gleich mal mit ein paar Millionen Euro zu Buche.

Weil das für einzelne Gemeinden kaum zu stemmen ist und man beim Hochwasserschutz über den eigenen Tellerrand schauen muss, gibt es den Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach, in dem Eppingen seit der Gründung 1997 Mitglied ist. Seitdem habe man dort für Schutzmaßnahmen im Verbandsgebiet rund 60 Millionen Euro investiert, erklärt Geschäftsführer Gerold Werner.

Neben Gewässerausbaumaßnahmen entstanden Regenrückhaltebecken an Raußmühle, in Rohrbach am See und in Adelshofen. Das derzeit in der Endplanung befindliche 274.000 Kubikmeter fassende Rückhaltebecken in den Elsenz᠆auen zwischen Eppingen und Richen wird nur für den Ortsteil sowie Ittlingen und Sinsheim Entlastung bringen.

Wichtiger wären den Eppingern drei kleinere Becken in Rohrbach und Adelshofen sowie die Absicherung des Hellbachs Richtung Ottilienberg. Bei Letzterem spricht Werner von einem Planungsbeginn in zwei Jahren. Zunächst müsse eine Standortuntersuchung mehrere Freiflächen zeigen, an welcher Stelle ein Schutzdamm am meisten Sinn ergebe, um die Stadt Eppingen zu schützen. Für die Umsetzung aller drei Baumaßnahmen nennt Zweckverbandsvorsitzender Werner einen Zeithorizont von fünf bis sechs Jahren.

"Es greifen immer verschiedene Faktoren ineinander", sagt Bürgermeister Thalmann. Deswegen setze man sich zum einen vehement für den Bau der Rückhaltebecken ein, zum anderen suche man immer wieder das Gespräch mit den Landwirten, die "extrem kooperativ" seien. Nachdem sich 2016 Schlammmassen in die Wohngebiete wälzten, rückte das Thema in den Fokus.

Bei gemeinsamen Feldrundfahrten wurden Bedarf und Lösungsmöglichkeiten ausgelotet. Auf den Äckern im Bräunling wurden daraufhin 15 Meter Feldrand und mittig fünf bis acht Meter breite Längsflächen mit tief wurzelndem Getreide bepflanzt. Andere haben Triticale zwischen Zwiebeln und Karotten gesetzt, um bei Starkregen größere Erdabwanderungen aufzuhalten. Feldränder wurden angehoben und Querneigungen sollen Wasser in rückführende Bahnen lenken. Trotz aller Maßnahmen aber weiß Thalmann: "Hochwasserschutz bleibt ein Dauerbrenner."