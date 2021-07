Von Armin Guzy

Eppingen. Schwarzarbeiter und Schmuggler werden in wenigen Jahren vermutlich einen großen Bogen um Eppingen machen. Wirte und Hoteliers hingegen dürften sich die Hände reiben – zumindest, so lange sie ihren Angestellten den Mindestlohn zahlen –, und bei der Stadtverwaltung haben schon jetzt die Sektkorken geknallt: Der Zoll wird in Eppingen ein Einsatztrainingszentrum bauen, eines von nur elf bundesweit und, zusammen mit Hüfingen bei Donaueschingen, eines von zweien in Baden-Württemberg.

Bis zu 140 Nachwuchszöllner, ihre 55 Ausbilder und weitere Angestellte werden dann nicht nur fast täglich im Stadtbild präsent sein, sondern sie wollen auch etwas essen, etwas trinken und irgendwo nächtigen, denn der Zoll selbst plant keine Unterkünfte. Vor allem aber: Der künftige Standort einer Bundesbehörde zu sein, das ist für die Fachwerkstadt ein Renommee-Zuwachs, von dem auch langfristig positive Folgen erwartet werden. Am Status "Mittelzentrum" und an einer Umfahrung für Richen arbeitet die Stadt bekanntlich seit Langem. Nicht ausgeschlossen, dass mit der Zoll-Ansiedelung neuer Schwung in beide Angelegenheiten kommt.

Es wird allerdings voraussichtlich noch mindestens zwei, vielleicht auch drei Jahre dauern, bis im Gewerbegebiet "Tiefental" die Bagger anrollen und die Bauarbeiten für das Trainingszentrum beginnen. Da aber zu Wochenbeginn der Beschluss des Bundes gefallen ist und das Finanzministerium nun die noch nicht näher bezifferten Mittel einplanen wird, ist der Bau beschlossene Sache – die Planungsmaschinerie des Bundes läuft erfahrungsgemäß langsam, aber zuverlässig.

"Das passt ins Tiefental", sagte Bürgermeister Peter Thalmann am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ. Die ersten Entwürfe für den dreigliedrigen Gebäudekomplex, der 2,7 Hektar Fläche einnehmen wird, lasse "auch eine gewisse Architektur" erwarten, sagte er, und Oberbürgermeister Klaus Holaschke ist voll des Lobes für die städtische Wirtschaftsförderung. Die Stadt hatte sich als Standort beworben und war dann von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) nach einem langwierigen Erkundungsverfahren tatsächlich ausgewählt worden. Seit gut einem Jahr gibt es daher eine enge und engagierte Zusammenarbeit zwischen der Bima und der Wirtschaftsförderung, die vor wenigen Tagen in einem persönlichen Dankesschreiben von Finanzminister Olaf Scholz an Holaschke gipfelte – und eben in der Tatsache, dass Eppingen im Rennen gegen zahlreiche Mitbewerber die Nase vorne hat.

Raumschießanlage und Sporthalle

Dass das Gewerbegebiet Tiefental damit einen Teil seines seit Jahren von der Stadt gepflegten Charakters als ausgewählter Standort für Hightech-Firmen verlieren könnte, diese Gefahr sieht Thalmann nicht. Die Zoll-Ansiedelung sei zwar nicht produktionsorientiert, aber der Gebäudekomplex werde sich harmonisch in den Bestand einfügen. Und dass die umliegenden Betriebe nicht gestört werden, sei eine klare Forderung der Stadt gewesen, betonte Thalmann. Damit bezieht er sich vor allem auf die Schießanlage, die der Zoll hier errichten will, denn im Trainingszentrum sollen vor allem "waffenführende" Beamte ausgebildet werden – in Selbstverteidigungs- und Einsatztechniken, aber eben auch an der Schusswaffe, wie Jürgen Wamser, Pressesprecher der Bundeszolldirektion erläuterte. Die moderne Raumschießanlage, die dafür gebaut werden soll, ist demnach hinreichend schallisoliert. Hinzu kommen eine Sporthalle, ein Verwaltungstrakt und ein Freigelände.

Bis zu 140 Nachwuchsbeamte sollen hier täglich an Lehrgängen teilnehmen, die jeweils eine bis zwei Wochen dauern werden. Alle elf Anlagen, die über das Bundesgebiet verteilt werden, sollen Wamser zufolge gleich aufgebaut sein – auch, um die Planungs- und Baukosten zu senken. Dazu brauche man eine gewisse Grundstücksgröße, Infrastruktur und Erreichbarkeit, und Eppingen hatte alles drei zu bieten. "Dort kann man sich freuen", sagte Wamser, denn bundesweit hätten sich viele Gemeinden beworben, und die Investition des Bundes seien hoch. Wie hoch genau, wollte der Zollsprecher nicht sagen, nur so viel: "Peanuts sind das nicht."

Abgesehen von den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf – eine kleine Änderung des Bebauungsplanes wird noch nötig sein – steht für Holaschke und Thalmann aber vor allem im Mittelpunkt, dass sich damit eine Bundesbehörde langfristig an Eppingen bindet, nachdem vor zwei Jahren mit der Forstverwaltung bereits eine Behörde des Landes in der Fachwerkstadt angesiedelt werden konnte.

Bislang hat der Zoll keine eigenen Trainingsstätten und muss daher Anlagen anmieten, beispielsweise von Polizei oder Bundeswehr, aber auch von Sportvereinen. Die Planungsaufträge für den Bau der neuen eigenen Anlagen sollen "zeitnah" erteilt werden, heißt es in einer Mitteilung des Zolls. Aussagen zum Fertigstellungszeitpunkt könnten daher noch nicht getroffen werden.

Dass der Zoll das Einsatztrainingszentrum in Eppingen übrigens unter dem Namen "ETZ Stuttgart" listet – sei’s drum. Bei der Stadt dürfte sich daran angesichts der vielen zu erwartenden Vorteile kaum jemand stören.