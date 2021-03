Eppingen. (guz) Die Heimattage 2020 werden erneut um ein Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass sie 2022 dann tatsächlich wie geplant und ohne Corona-Beschränkungen und stattdessen wieder mit großem Umzug und Jahrgangstreffen stattfinden können.

Bereits im vergangenen April hatte das Gremium das große Fest, das nur alle zehn Jahre stattfindet, verschoben, wohlwissend, dass die Organisation im Gartenschau-Jahr alle Teilnehmer noch stärker als üblich fordern wird, dass aber auch Synergien genutzt werden können. Nun aber wird auch der kommende Sommer als neuer Termin als realistischer gesehen, nicht zuletzt, weil normalerweise tausende Menschen an den Heimattagen teilnehmen und einige frühere Eppinger dafür sogar aus anderen Ländern anreisen – in der Pandemie ein Risiko. Außerdem nehmen traditionell Schulen und Kindergärten an den Veranstaltungen teil, was in diesem Jahr ebenfalls schwer sein dürfte.

"2021 scheint uns nicht zielführend", begründete Oberbürgermeister Klaus Holaschke den Verwaltungsvorschlag für eine neuerliche Verlegung, dem bei einer Enthaltung auch zugestimmt wurde. Zu Beginn der Sitzung hatte Peter Wieser (Grüne) beantragt, die Beratung und Entscheidung über die Heimattage zu vertagen, weil es auch beim Termin der Gartenschau noch viele Unklarheiten gebe. Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

"Das bewegt uns alle. Das war früher d i e Veranstaltung", äußerte sich Michael Mairhofer (SPD) – ein Event, das die gesamte Bürgerschaft zusammenbringe. Da "die Lage aber ist, wie sie ist", befürwortete er eine weitere Verschiebung. Dass die Heimattage im Jahr 2022 dann mit dem Jubiläum "50 Jahre Gesamtstadt Eppingen" zusammenfällt, sieht er nicht nur als Bereicherung, sondern zugleich als neues Motto.

"So sehen es alle, denen die Heimattage am Herzen liegen", bekräftigte auch Anna Mairhofer (Grüne). Zugleich plädierte sie dafür, das genaue Datum noch offenzulassen. Die Verwaltung hatte zwar zunächst das lange Wochenende vom 15. bis 18. Juli vorgeschlagen, OB Holaschke war aber auch mit einem reinen Grundsatzbeschluss für eine Verschiebung zufrieden: "Wir müssen das noch nicht zementieren", sagte er. "Wir alle wollen ein Fest haben, das unbeschwert ist, und mit Umzug", merkte Jörg Haueisen (FBW) vor der Abstimmung noch an, "hoffen wir auf 2022!"