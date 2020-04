Von Armin Guzy

Eppingen. "Dramatische Auswirkungen" werden die Folgen der Corona-Krise laut Tobias Weidemann auf die Finanzen der Fachwerkstadt haben – und das ausgerechnet ein Jahr vor dem Großereignis Gartenschau. Die Prognose des Kämmerers: 6,7 Millionen Euro fehlen; Eppingen wird sich voraussichtlich erheblich mehr Geld bei den Banken leihen müssen, als noch zu Jahresbeginn geplant war. "Es wird nicht anders gehen", sagte Weidemann bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag und legte zu wesentlichen Posten erste Schätzungen vor – immer mit der Betonung, dass vieles noch unbekannt sei.

Der Blick zurück auf das – noch nicht vollständig abgerechnete – Jahr 2019 machte das aktuelle Geschehen dabei fast noch dramatischer, hatte sich Eppingen doch gerade in einer Aufschwungphase befunden, durch die der Stadt voraussichtlich 1,8 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer in die Kasse gespült wird. Erstmals waren die "Rekordeinnahmen" aus der Gewerbesteuer in Eppingen damit höher als jene aus dem Einkommensteueranteil. Auch von den für 2019 eigentlich geplanten 2,8 Millionen Euro an neuen Schulden muss wohl kein Cent aufgenommen werden – allerdings auch, weil im Baubereich fünf Millionen Euro weniger ausgeben wurden, als eigentlich geplant waren.

"2019 lief sehr gut", sagte auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke, "das (Geld) werden wir auch dringend benötigen." Denn wenn Weidemanns Prognosen Realität werden, wird Eppingen im laufenden Jahr nur noch sechs Millionen Euro an Gewerbesteuer verbuchen können – geplant waren elf Millionen. Aufgrund des guten 2019er-Ergebnisses und der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs muss Eppingen in diesem Jahr außerdem eine Million Euro mehr abführen; beim Einkommensteueranteil rechnet Weidemann mit einem "Verlust" von 700.000 Euro – bislang war dieser Haushaltsposten mit 12,6 Millionen angegeben. Zu diesen großen Minusposten gesellen sich noch etliche kleinere, sei es aus Betreuungsgebühren, den Eintrittsgeldern für die Hallenbäder oder Kursgebühren für die VHS. In Folge der Corona-Krise rechnet Weidemann beispielsweise auch mit 100.000 Euro weniger Einnahmen, weil wohl einige Mieter städtischer Wohnungen in Zahlungsschwierigkeiten kommen werden.

Und es scheint nicht so, als könnten die Mindereinnahmen durch Kürzungen bei den Ausgaben aufgefangen werden. Im Gegenteil: Bislang hat die Stadt im Zusammenhang mit der Krise fast 300.000 Euro aufgewendet, von denen bislang nur ein Teil über die Rettungsschirme des Landes zurückgeflossen ist. Alleine 130.000 Euro fehlen der Stadt, weil sie den Eltern die Kinderbetreuungsgebühren gestundet hat – pro Monat. Zudem wird voraussichtlich auch die Kreisumlage deutlich steigen; zuletzt hatte Eppingen 8,5 Millionen Euro an den Landkreis überwiesen. Außerdem wird das aktuelle Geschehen laut Weidemann erhebliche Auswirkungen auch auf die Folgejahre haben.

Während inzwischen einige Kommunen, beispielsweise Kirchardt, angesichts der Entwicklung eine Haushaltssperre beschlossen haben, ist dies in der Fachwerkstadt nicht möglich – jedenfalls nicht, ohne die Gartenschau zu gefährden. Denn nach einer solchen Sperre dürfte die Kommune nur noch bereits abgeschlossene Verträge und Pflichtaufgaben erfüllen. Freiwillige Leistungen, beispielsweise an Vereine, der Betrieb der Hallenbäder, aber auch Baumaßnahmen im Umfeld der Gartenschau, wären dann nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich. Die fünf Millionen Euro, die die Stadt 2019 auch wegen verschobener Baumaßnahmen für die Gartenschau nicht ausgegeben hat, sind hingegen größtenteils im laufenden Haushalt berücksichtigt. Noch vor den Sommerferien will die Verwaltung einen Nachtragshaushalt vorlegen – und keiner geht derzeit davon aus, dass es der letzte bleiben wird. Die Steuerschätzung am 15. Mai werde wohl "der Tag der Wahrheit", sagte Weidemann im Gespräch mit der RNZ, "dann werden wir erstmals eine deutliche Richtung sehen."

Die Reaktionen der Stadträte fielen verhalten aus, wohl auch, weil noch so vieles unklar ist. Während Peter Wieser (Grüne) statt einer formellen eine "imaginäre" Haushaltssperre anregte, bei der auch "Veranstaltungen" auf den Prüfstand kommen müssten, wurde Anton Varga (CDU) deutlicher: Er schlug eine Verschiebung der Gartenschau vor. Es dürfe jetzt "kein Tabu-Thema mehr geben".