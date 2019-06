Eppingen. (jubu) Sie sind brandgefährlich und unberechenbar – E-Scooter, Hoverboards, Pedelecs und Co. . Sie alle besitzen Lithium-Akkus, die - gerade bei solch hohen Temperaturen - leicht in Brand geraten können. In diesem Fall endete die Explosion eines solchen Gerätes mit einem Großeinsatz von Feuerwehr und DRK.

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr feiert eine Familie in der Straße „Alte Lehmgrube“ den Geburtstag ihrer zwölfjährigen Tochter. Ihre Eltern schenkten ihr ein Hoverboard, das sie wenige Tage zuvor bei einem großen deutschen Elektromarkt gekauft hatten. „Die ganze Wohnung war voller Besuch und wir waren gerade beim Kuchenessen mit der Verwandtschaft, als meine Tochter ins Zimmer rannte und meinte, da wäre überall Rauch“, erklärte die Mutter gegenüber der RNZ. Das elektrische Board war beim Laden im Kinderzimmer plötzlich explodiert.

Der Vater des Mädchens brachte das Gerät in die Badewanne, wo er es zu löschen versuchte. Hierbei erlitten er und drei weitere Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie mussten vor Ort vom Notarzt behandelt werden. Anschließend wurden sie zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die rund zehn Personen in der Wohnung konnten sich selbstständig aus dem dreigeschossigen Haus ins Freie retten. Die Feuerwehr aus Eppingen rückte an die Einsatzstelle und brachte das Gerät ins Freie.

Allgemein gelten Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer hohen Energiedichte schon lange als brandgefährlich. Immer wieder kommt es beim Aufladen solcher Akkus zu Kurzschlüssen, die innerhalb weniger Minuten eine ganze Wohnung in Brand setzen können. Aufgrund des schnellen Handelns entstand in diesem Falle zum Glück nur geringer Sachschaden. Neben der Feuerwehr Eppingen waren auch ein Notarzt und drei Rettungswagen aus Eppingen und Menzingen sowie eine Streife des Polizeireviers Eppingen vor Ort. Letztere haben die Ermittlungen aufgenommen.