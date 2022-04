Eppingen. (guz) Am Ende ging alles gut, aber es war wohl doch wieder knapp, und das kurz vor der Gartenschau: Bis zu 50 Liter Regen je Quadratmeter wurde in der Nacht auf den vergangenen Samstag in Eppingen gemessen, und die Bilder nach dem Starkregen vom 12. auf den 13. Juli vergangenes Jahr sind vielen noch im Gedächtnis: Damals stand nach einem fünf- bis zehnjährlichen Starkregen ein erheblicher Teil des Gartenschaugeländes unter Wasser, und es war Kritik am Hochwasserzweckverband laut geworden, weil die Rückhaltebecken teilweise nur zu 18 bis 20 Prozent gefüllt waren und sich das nicht zurückgehaltene Wasser dann in Eppingen ausbreitete.

Diesmal war es nun stellenweise anders, was im Gemeinderat jedoch ebenfalls für Fragen sorgte. SPD-Stadtrat Gunter Seitz aus Adelshofen berichtete davon, dass aus dem Rückhaltebecken im Ort viel Wasser nach Eppingen weitergeflossen sei, und wollte wissen, warum. Bürgermeister Peter Thalmann antwortete, dass "große Wassermassen aus dem Hilsbach" geflossen seien und die Einstauhöhen der Becken vom Wasserzweckverband geregelt werden. Schäden habe es in Eppingen nicht gegeben. Allerdings war das dem Hilsbach vorgeschaltete Becken so voll, dass nachts Wasser abgeschlagen wurde, ebenso das Gemminger Becken. "Nachts um 1 Uhr hatte die Raußmühle 75 Prozent Einstau", berichtete Thalmann.

Weite Teile des Gartenschaugeländes liegen bekanntlich im Überflutungsgebiet, und das automatisch arbeitende Schutzsystem ist darauf ausgelegt, das Wasser in den Becken nicht sofort voll aufzustauen, um genügend Stauvolumen in Reserve zu haben, falls die Regenmengen im Verlauf eines Ereignisses weiter zunehmen.

Gerold Werner, der Geschäftsführer des Zweckverbands, bestätigte Thalmanns Angaben und schickte ein Foto von der Situation an der Raußmühle dazu. "Größere Schäden konnten verhindert werden", bilanzierte auch er. Außer im Raum Eppingen habe es insbesondere im Krebsbachtal, genauer: in Obergimpern, Untergimpern und Neckarbischofsheim, Einstaumengen gegeben, die "unsere Rückhaltebecken wieder gefordert haben".

Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke begründete die Lage damit, dass "zu viel Wasser in zu kurzer Zeit angekommen sei", und warb zugleich um Verständnis für die Maßnahmen des Zweckverbands, das offenkundig nicht bei allen Gemeinderäten vorhanden ist: "Wir brauchen auch das Vertrauen in die Fachleute", bekräftigte er.