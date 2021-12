Eppingen. (jubu) Nach einem alleinbeteiligten Unfall an einem Feldweg Richtung Sulzfeld ist ein Auto am Montagnachmittag ausgebrannt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Kurz vor 17.30 Uhr fuhr eine Renault-Fahrerin auf dem Sulzfelder Weg und kam aus bislang noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab.

Der Wagen landete in der Böschung, fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Die unter Schock stehende Frau und ihr Hund an Bord konnten das Auto noch verlassen ehe es in Flammen aufging. Der brennende Wagen wurde durch die eingesetzte Feuerwehr aus Eppingen gelöscht und musste im Nachgang von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Polizeirevier Eppingen ermittelt.