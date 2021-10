Von Armin Guzy

Eppingen. Bekommt die altehrwürdige, unter Denkmalschutz stehende Turnhalle im Rot eine nigelnagelneue Fotovoltaikanlage aufs Dach? Entschieden ist noch nichts, aber Grünen-Stadtrat Peter Wieser gab der Verwaltung am Dienstag in der Sitzung des Technischen Ausschusses einen entsprechenden Prüfauftrag mit. Die eigentlich vorgesehene Abstimmung über die Bau- und Finanzierungsbeschlussempfehlung an den Gemeinderat wurde daher um vier Wochen verschoben.

Unabhängig von einigen noch zu klärenden Detailfragen, stellte Bürgermeister Peter Thalmann in der Sitzung "eine breite Zustimmung für die Sanierung" fest. Der mit der Planung beauftragte Eppinger Architekt Joachim Fischer hat die Kosten für alle Posten zusammen und nach derzeitigen Preisen auf 950.000 Euro berechnet, wobei fast die Hälfte der Gesamtausgabe durch bereits bewilligte Fördermittel gedeckt werden können. Die Stadtverwaltung überlegt inzwischen aber, ob sie den bereits 2017 auf der Grundlage von damals 830.000 Euro Sanierungskosten gestellten Förderantrag zurückzieht beziehungsweise einen Aufstockungsantrag einer höheren Summe einreicht. Denn samt Lüftungsgerät für 120.000 Euro und einem Puffer von 115.000 Euro für Unvorhergesehenes summieren sich die Gesamtkosten inzwischen auf mehr als 1,2 Millionen Euro.

Die 1902 vom damals noch jungen Turnverein gebaute, in den 30er-Jahren abgebrannte und wieder errichtete Turnhalle in der Nordstadt gilt als Wiege des Turnsports in Eppingen. Die letzte Sanierung liegt allerdings fast 50 Jahre zurück, und das ungedämmte Dach und die ineffektive Heizungsanlage sorgen längst für immense Energiekosten, und das, obwohl sich die Nutzer im Winter trotzdem kräftig bewegen müssen, um nicht zu frieren.

Völlig unzeitgemäß sind inzwischen aber auch die Sanitäranlagen. "Kein Mensch wird da duschen", stellte Fischer angesichts des misslichen Umstandes fest, dass es nur einen Duschraum gibt – und zwar ohne Geschlechtertrennung. Die Frage nach barrierefreien Zugängen oder behindertengerechten Umkleidekabinen erübrigt sich selbstredend.

Das alles soll sich bald ändern: Laut Planung bekommt die Halle ein neues Ziegeldach samt Isolierung und stabilerer Sparren, außerdem eine moderne Deckenstrahlheizung, zwei getrennte Duschbereiche und, durch den Umbau des bisherigen Hausmeisterraumes, ein behindertengerechtes WC samt Dusche und Umkleide. Außerdem werden die gesamte Elektrik und die Beleuchtung erneuert, und die Polykarbonatfenster durch Fenster ersetzt, die dem historischen Vorbild nahekommen.

Nicht angetastet werden dagegen der Hallenboden und der Flachdach-Anbau auf der Ostseite, der zwar auch aus dem Sanierungsjahr 1974 stammt, aber laut Fischer noch "sehr gut" in Schuss ist. Nicht nur der Architekt ist überzeugt, dass die Halle die hohe Investitionssumme wert ist: "Das Besondere ist die Anmutung der Halle und die architektonische Wertigkeit", schwärmte Fischer. Sie gleiche eher einem sakralen Bauwerk denn einer Sportstätte. Auch SPD-Stadtrat Michael Maierhofer hob in seinem Beitrag auf den "gestalterisch wertvollen" Bau ab und befand, es sei "unsere Pflicht" die Halle zu ertüchtigen und "zu verbessern, was zu verbessern ist". Der Idee, die Rot-Turnhalle nach der Sanierung auch für Veranstaltungen zu nutzen, erteilte Fischer aber eine Absage: "Dafür ist die Messlatte noch ganz weit weg."

Bleibt die Frage, ob die von Wieser vorgeschlagene und von Mairhofer, seinem Fraktionskollegen Hartmut Kächele und Jörg Haueisen (FBW) unterstützte Fotovoltaikanlage eine Chance hat? Unter Statikgesichtspunkten könne eine solche wohl nur auf eine ins Dach direkt integrierte Anlage hinauslaufen, meint Stadtarchitekt Thomas Frey, also darauf, Solarpaneelen statt Ziegel aufzulegen. Die größte Herausforderung aber sei der Denkmalschutz.

Bürgermeister Peter Thalmann plädierte dafür, auch die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage nicht außer acht zu lassen – und zwar "völlig losgelöst von der Klimadiskussion". Wenn die Möglichkeit bestehe und die Anlage optisch gefällig sei, sollte man den Einbau überlegen, forderte hingegen Mairhofer, und Haueisen betonte, man müsse einfach mit der Zeit gehen: "Die Gemeinde hat hier auch eine Vorbildfunktion."