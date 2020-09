Am Montag nimmt die Fieberambulanz in der Eppinger Stadthalle wieder ihren Betrieb auf. Im Bild (v.l.): Kinderärztin Dr. Nadja Schulze, Oberbürgermeister Klaus Holaschke, Thomas Blösch von der Freiwilligen Feuerwehr Eppingen, Dr. Stefan Linke, Arzthelferin Eva Hansert, Sitzend die Ärztinnen Dr. Anke Kraft (links) und Dr. Eleonora Messere. Archivfoto: Angela Portner

Eppingen/Bad Rappenau. (rnz) Gemeinsam mit der Stadt eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg am Montag, 7. September, in der Stadthalle, Berliner Ring 18, wieder eine zentrale Corona-Fieberambulanz. Sie ist jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. In Bad Rappenau wird hingegen vorerst keine Abstrichstelle eingerichtet.

In der Fieberambulanz werden Patienten mit grippalen Symptomen untersucht, behandelt und wenn es beim Hausarzt nicht möglich ist, auf Corona getestet. Die Tests und die Behandlung können aber weiterhin nur gegen Vorlage einer Überweisung des Hausarztes erfolgen. Somit ist die hausärztliche Praxis weiterhin die erste Anlaufstelle für die Patienten.

Zusätzlich können sich folgende Personengruppen ohne Symptome kostenfrei testen lassen: Reiserückkehrende aus dem Ausland. (Voraussichtlich noch bis zum 15. September 2020); Personen, die vom Gesundheitsamt zur Testung aufgefordert werden, weil sie gegebenenfalls als Kontaktperson ermittelt wurden; Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.