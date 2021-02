Eppingen. (jubu) Am Samstagabend ist die Feuerwehr Eppingen zu einem Brand in das alte Rathaus am Marktplatz gerufen worden. Gegen 22.50 Uhr hatten im Technikraum im Keller Rauchmelder angeschlagen. "Vier Trupps unter Atemschutz löschten den Brand", so der Eppinger Wehrmann und Kommandant Thomas Blösch vor Ort gegenüber der RNZ. Zwei Beamte des Polizeireviers Eppingen kamen vor Ort und übernehmen die Ursachenforschung.

Laut einer Mitteilung der Polizei war der starke Rauch durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Ein Transistor im Serverraum war durchgeschmort. Der Sachschaden soll nur geruing sein.

Weitere Beschädigungen am Gebäude entstanden nicht.