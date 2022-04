Von Angele Portner

Eppingen.Schlechtes Wetter kann einem schon mal die Laune verderben, aber weder der Dauerregen an den Vortagen noch der morgendliche Schneefall konnte die Stimmung bei der Helferaktion auf dem Gartenschaugelände trüben. "Mit so vielen Leuten habe ich gar nicht gerechnet", freute sich Petra Lechner vom Gartenschauteam. Trotz des knackig kalten Aprilwetters hatten sich zwölf Ehrenamtliche zur Helferaktion am nördlichen Eingang des Geländes eingefunden, um bei den Restarbeiten kräftig mit anzupacken. Das dafür notwendige Material und Werkzeug wurde ihnen zur Verfügung gestellt, und auch fürs leibliche Wohl war gesorgt.

Von oben nach unten, quer drüber oder von links nach rechts: Bunte Bänder in die Fachwerkwände am Auftaktplatz zu tackern, scheint auf den ersten Blick kein Hexenwerk zu sein. Doch damit bei der Gestaltung der Länderfahnen kein Kuddelmuddel entsteht, ist es hilfreich zu wissen, wie es am Ende aussehen soll. Verwendet wurden dafür stabile Gurtbänder in den Farben Rot, Grün, Blau oder Himbeer. Aber was kommt wo hin? Und wie lang muss das überhaupt sein? "Das darf ruhig ein bisschen futuristisch werden", riet Arthur Weber. Nachmessen, ein letzter Blick auf die Vorlage und dann der Ruf nach der Schere. Schnippschnapp. Passt. Aber mit dem Blick nach oben, kommt die Erkenntnis, dass sich selbst der größte Helfer strecken muss, um das Band oben zu befestigen. "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine Leiter mitgebracht", sagt Weber kopfschüttelnd. Doch wo ein Wille ist, da ist auch immer ein Weg, und als die oberen Bänder endlich hängen, ist der Ärger schnell wieder vergessen.

Gegenüber ist die Ausstellungsfläche der Ortsteile. Dort hat der Adelshofer Ortschaftsrat ein großes Model der Kirche St. Nazarius aufgestellt. "Die haben wir originalgetreu nachgebaut", erklärt Ralf Wuggazer. Mehrere Samstage sind dafür draufgegangen, aber dafür ist es auch ein kleines Meisterwerk geworden. Auf dem Dach glänzt ein messingfarbenes Kreuz, Uhr und Fenster sind samt Rundbögen handgemalt. "Allein für die Nachbildung der im Westteil eingelassenen Grabplatten haben wir einen ganzen Samstag gebraucht", sagt Kirchengemeinderat Thomas Mühling und fügt hinzu, dass der halbrunde Bau des Gotteshauses einzigartig sei.

Die meisten der anwesenden Helfer werden auch bei der Gartenschau mit anpacken. Die Frage, ob es sie angesichts des schlechten Wetters keine Überwindung gekostet hat, zum Arbeitseinsatz anzutreten, wurde von allen entschieden verneint. "Ich bin hoch motiviert", sagte Wolfgang Grimm, und auch Gerhard und Lilo Grolig waren mit "Feuereifer" bei der Sache. Bereits jetzt könne man erkennen, dass die Gartenschau die Stadt weit nach vorn gebracht habe.

Hinter dem Wunsch, dass die Großveranstaltung erfolgreich wird, scheinen die persönlichen Befindlichkeiten der Helfer zurückzutreten. Gegen die Kälte gab es heißen Kaffee, für den kleinen Hunger Schokolade und Butterbrezeln. Wegen des nasskalten Wetters musste man leider die Streicharbeiten verschieben. Ansonsten sei man aber gut vorangekommen, erzählte Lechner nach dem Arbeitseinsatz zufrieden: "Die Stimmung war super." Am Ende präsentierte sich der für den Arbeitseinsatz angekündigte "Feinschliff" so farbenfroh, dass sich die Wolken verzogen. Danach knallte die Sonne so kraftvoll aufs Gelände, als wollte sie einen Vorgeschmack auf den Gartenschau-Sommer geben.