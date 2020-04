Von Wolfgang Kächele

Eppingen. Es sieht aus wie ein zünftiger Wanderstiefel, mit dem man die höchsten Berge erklimmen kann. Alle Details des vielleicht etwas groß geratenen Schuhs sind vorhanden: die roten Schnürsenkel, die Haken und Ösen, der gepolsterte Schuhrand, die schwarze Profilsohle, das braune Oberleder und auch die mit dunklerem Leder verstärkte Schuhspitzenkappe. Alles stimmt bis in die kleinste Einzelheit. Und doch ist das Geschenk an eine reifere Dame zu ihrem runden Geburtstag, der kürzlich gefeierte wurde, alles andere als ein Bergschuh. Tatsächlich ist es eine Torte aus mehreren Lagen Schokokuchen aufeinandergestapelt im Wechsel mit Buttercreme und einer Zuckermasse mit Lebensmittelfarben drumherum, dem sogenannten Fondant.

"Was für ein tolles Geschenk," fasst das Geburtstagskind die Begeisterung der überwältigten Gästeschar zusammen. Ganz bescheiden steht Monika Maisch, die Ideengeberin, die kreative Handwerkerin, kurz: die Bäckerin dieses Kunstwerks, am Rande der begeisterten Menschen. "Das ist mir ganz gut gelungen", kommentiert die knapp 60-jährige Ehefrau und Mutter zweier inzwischen erwachsener Kinder ihre Meisterleistung zurückhaltend.

Einige, teils preisgekrönte Beispiele der Tortenkunst von Monika Maisch. Fotos: Wolfgang Kächele

Seid nunmehr rund elf Jahren stellt die gelernte Bürokauffrau Motivtorten her. "Ich habe schon immer gerne gebacken, zuerst nur Kuchen, dann bin ich durch das Tortenforum ,Torten-Talk‘ im Internet richtig eingestiegen." Dort gab es viele Anregungen für Tortenmotive, originelle Ideen und auch praktische Tipps. All das fiel bei Monika Maisch auf fruchtbaren Boden.

Rund 15 solcher Kunstwerke stellt sie seitdem jährlich her. "Für Geburtstage, Hochzeiten oder ähnliche Anlässe als Geschenk für Freunde und Verwandte." Und von Anfang an legte die Meisterin am Backofen großen Ehrgeiz an den Tag. "Ich wollte stets das Besondere machen."

Das zahlte sich inzwischen in zahlreichen erfolgreichen Wettbewerben und Tortenshows aus. "Gleich beim ersten Mal im Mekka der Motivtorten, im englischen Birmingham, konnte ich bei der Messe ,Cake-International‘ mit meinem Beitrag, einer Strandszene mit Sandburg, Kindern, Strandkorb und Meer, die Bronzemedaille gewinnen", erzählt Maisch. Immerhin stand sie da im Wettstreit mit rund 800 anderen Designerinnen und ein paar wenigen männlichen Mitstreitern.

Und bei der "Cake-Cologne" in Köln schaffte sie je einmal Silber und sogar Gold als "The best of class". Bei Torten-Shows wie "Cake & Bake" in Dortmund oder "Cake-Sensation" in Saarbrücken trifft sie immer wieder auf die Koryphäen der Tortenwelt. Bei der Bewertung einer Torte spielt die Frage "Form oder Geschmack" keine Rolle. "Beides ist sehr wichtig", erklärt Maisch.

Inzwischen bildet sie sich regelmäßig auch vor dem Bildschirm weiter mit Fernsehshows wie "Das große Backen" mit der deutschen Torten-Päpstin Betty Schliephake-Burchardt, bei der sie schon ihren allerersten Kurs absolviert hat.

Das Hobby, das sie mit vielen eigenen Ideen, einer schier unerschöpflichen Kreativität und großer Fingerfertigkeit zu einer echten Künstlerin hat werden lassen, kostet natürlich Geld, aber noch viel mehr Zeit. "Zehn bis 15 Stunden, und je nach Torte auch mehr", wendet sie für jedes ihrer Werke auf. Zu ihren liebsten Torten, und damit zu echten Meisterwerken, zählt sie einen besonders eleganten Damenschuh, den sie im Kurs beim schottischen Torten-Guru Robert Haynes gefertigt hat, einen auf seinem Bett lümmelnden Jungen in seinem unaufgeräumten Zimmer, eine etwa 50 Zentimeter hohe Frauenbüste oder auch einen Skifahrer mit Schneeberg sowie eine besonders elegante Damenhandtasche. Ihr aktuelles Werk zeigt – augenzwinkernd – Symbole der Corona-Krise: eine Rolle Klopapier gespickt mit einem stacheligen Corona-Virus.

Hilfsmittel beim backen und gestalten der Torten sind Blütenpaste, natürlich Zuckermasse, eine als "icing" bezeichnete Masse aus geschlagenem Eiweiß sowie Modellierwerkzeuge, Ausstecher, Drähte, Prägematten oder Lebensmittelfarbe. Bei der Bäckerin selbst sind Ideenreichtum, Kreativität und großes handwerkliches Geschick beim Formen, Gestalten und Modellieren gefordert. Außerdem steht eine Eigenschaft ganz obenan, die Monika Maisch nach eigenen Angaben eigentlich nie hatte: "Ich habe überhaupt keine Geduld."

Übrigens: Das Geburtstagsgeschenk "Wanderschuh" wurde zum Leidwesen vieler Fans solch kreativer Meisterwerke gleich angeschnitten und komplett verspeist. Der Bäckerin macht dies gar nichts aus. "Dafür habe ich sie ja gemacht …"