Eppingen. (apo) Zwischen den Kindern im rheinland-pfälzischen Dernau und den Eppinger Landfrauen gibt es seit der Flutkatastrophe eine süße Verbindung – mehrmals haben die fleißigen Bäckerinnen bereits in ihren Rezeptbüchern gekramt, Teig angerührt und ihre Backöfen auf Touren gebracht. Rund 60 Kuchen und eine große Kiste mit Weihnachtsplätzchen sowie gestrickte Socken, Schals und Mützen hat die ehrenamtliche Helferin Mandy Frank mit zu ihren Einsätzen nach der verheerenden Flutkatastrophe ins Ahrtal genommen. Bereits im Spätsommer wurde dort ein großes Kinderfest ausgerichtet. Nachdem ihre Spenden dort so gut ankamen, haben die Landfrauen eine weitere Backaktion gestartet und hoffen, den Kleinen damit ein wenig Freude zu bereiten.

Für Kinder ist Weihnachten die wohl schönste Zeit des Jahres. Doch seit der Flutkatastrophe ist in dem 2000 Einwohner zählenden Weindorf nichts mehr, wie es war. Die Wucht des Hochwassers hat unsagbares Leid über die Menschen gebracht. Viele Häuser stehen leer, weil sie nicht mehr bewohnbar sind. Immer noch wird aufgeräumt, und kein Ende ist in Sicht. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durchs Land, doch die Gelder kommen nicht schnell genug bei den Menschen an, sie sie dringend benötigen. "Es sieht immer noch aus wie im Krieg", sagt Frank. Rund zehn Mal ist die Eppingerin mittlerweile für mehrere Tage nach Dernau gefahren, um in einer Feldküche auszuhelfen, in der Menschen mit warmen Mahlzeiten versorgt werden.

Dass viele der Betroffenen inzwischen weggezogen sind, liegt nicht zuletzt an der fehlenden Infrastruktur. Auch Sportstätten, Schulen und Kindergärten wurden nicht von der Jahrhundertflut verschont. "Es gibt nur noch eine Notbetreuung", weiß Frank. Gemeinsam mit einer anderen Helferin hat sie inzwischen die Aktion "KinderspAHRstart Dernau" ins Leben gerufen, mit der zum Beispiel ein Nikolausmarkt organisiert wurde, bei dem die Eppinger Weihnachtsplätzchen gut angekommen sind. Die Gruppe agiert über soziale Netzwerke und ruft dort immer wieder zu Spendenaktionen auf, mit denen sie zum Beispiel Weihnachtspakete zusammenstellen. Auch die Eppinger Landfrauen haben dafür immer wieder in den Geldbeutel gegriffen: Knapp 1300 Euro sind so zusammengekommen.

"Großartig" nennt Bettina Höfle von den Landfrauen das Engagement der Mitglieder. Sie weiß, dass besonders bei den Älteren das Geld nicht ganz so locker sitzt. Für jüngere war vor allem der Zeitfaktor eine Herausforderung, denn die meisten sind berufstätig und zudem in anderen Ehrenämtern aktiv. Höfle findet es bewundernswert, dass man sich dann am Abend oder an den Wochenenden noch in die Küche stellt und Plätzchen backt. So wurde es möglich, dass Frank kürzlich wieder mit gut gefülltem Kofferraum nach Dernau fahren konnte. Neben einem großen Karton mit handgestrickten Socken waren auch nagelneue Schuhe, Kleidung und Kinderspiele dabei. Ob die Hilfe in dieser Dimension weitergehen kann, weiß Höfle momentan noch nicht, denn sie will die Mitglieder auch nicht überfordern: "Vielleicht beteiligen wir uns künftig nur noch an ausgesuchten Aktionen."