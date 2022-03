Eppingen-Elsenz. (guz) Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in die Elsenzer Filiale der Volksbank eingedrungen und haben versucht, den dortigen Geldautomaten zu knacken – allerdings vergeblich. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden, und hofft daher auf Zeugen.

Die Unbekannten waren zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes, zuvor vergittertes Fenster an der Gebäuderückseite in die Bankfiliale in der Sinsheimer Straße eingedrungen. Innen machten sich die Einbrecher dann am EC-Automaten zu schaffen und verursachten dabei einen noch nicht näher bezifferten, aber offenbar beträchtlichen Schaden. Der Automat hielt den Aufbruchversuchen jedoch stand.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass die Täter versuchten, den Automaten zu sprengen. Zu einem solchen noch brachialeren Vorgehen, das auch für die Bewohner umliegender Gebäude gefährlich werden kann, war es in der Region zuletzt Mitte Dezember in Bad Rappenau-Bonfeld gekommen.

Im Gegensatz zu diesem Vorfall blieb es in Elsenz beim Versuch – die Einbrecher erbeuteten in der Filiale lediglich Münzgeld im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt.

Wer in der Nacht auf Mittwoch etwas Verdächtiges im Bereich der Sinsheimer Straße bemerkt hat, sollte sich unter Telefon 07341 / 1044444 dringend bei der Kriminalpolizei melden.