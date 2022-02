Von Armin Guzy

Eppingen. Am Ende der Debatte war die Verbesserung der Nahversorgung in Elsenz den Gemeinderäten und auch der Stadtverwaltung mehr wert als ökologische Stromerzeugung oder mögliche weitere Einzelhandelsansiedlungen. Das Gremium hat am Donnerstag den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für einen Netto-Markt am Ortsausgang in Richtung Eppingen einstimmig gebilligt und außerdem bei einer Enthaltung auch den Bebauungsplan für das Gebiet "Streitland" geändert. Damit ist künftig ausgeschlossen, dass dort ein weiteres Lebensmittelgeschäft betrieben werden kann. Das in unmittelbarer Nachbarschaft zum geplanten Markt bestehende Weingut Benz, das bereits eine 60 Quadratmeter große Verkaufsfläche hat und auch eine kleine Gastronomie betreibt, darf allerdings noch geringfügig auf 150 Quadratmeter erweitert werden.

Dem Beschluss vorangegangen waren offenkundig intensive und nicht einfache Verhandlungen der Stadtverwaltungsspitze mit dem Investor einerseits und dem Regierungspräsidium (RP) Stuttgart sowie dem Regionalverband Heilbronn-Franken andererseits. Dem Investor ging es dabei um die Kosten, dem RP und dem Regionalverband um einen möglichen Verstoß gegen die Ziele der Raumordnung.

Bauherr ist die projekt-invest GmbH aus Lahr, die für den Discounter Netto eine Filiale mit integriertem Backshop bauen will – und das offenkundig möglichst günstig. Dass sie daher das Flachdach lieber begrünen will, als eine Fotovoltaikanlage darauf zu bauen, ist möglich, weil der Bauantrag noch im Dezember gestellt worden ist, also quasi auf den "letzten Drücker": Seit Januar ist für solche Neubauten eine Fotovoltaikanlage Pflicht, übrigens auch für Parkplätze mit mehr als 35 Buchten. Der zu erwartende Strombedarf des Marktes liege unterhalb der möglichen Energieerzeugung, erläuterte Bürgermeister Peter Thalmann, warum der Investor sich mit einer solchen Anlage "schwertut", und ließ dabei zwischen den Zeilen bereits anklingen, was Oberbürgermeister Klaus Holaschke kurz darauf konkretisierte: "Wir lassen uns natürlich nicht erpressen, aber irgendwann drehen die den Schlüssel rum." Was nahelegt, dass der Investor gedroht hat, anderswo zu bauen, falls ihm zu viele Auflagen gemacht werden.

"Superschade, dass man da keine gescheite Lösung gefunden hat", kommentierte Peter Wieser (Grüne). Angesichts der Debatte um regenerative Energien könne man schon fragen, "warum sich der Investor da zurückhält". Eine Dachbegrünung sei vielleicht lokal sinnvoll, nicht aber global. Mit "das will mir nicht in den Kopf", äußerte auch Georg Heitlinger (FBW) sein Unverständnis.

Ökologische Bedenken anderer Art hatte die Untere Naturschutzbehörde. Sie werde dem Bau nur zustimmen, wenn zum Schutz der im nahe gelegenen Gehölz an der Elsenz lebenden und jagenden Fledermäuse eine vier Meter hohe Licht- und Lärmschutzwand errichtet wird – und zwar über die gesamte Länge des Plangebiets und keinesfalls aus Folie, wie die Behörde zur entsprechenden Billiglösung ausdrücklich anmerkte. Außerdem dürfe von Anfang März bis Mitte November nicht nach Einbruch der Dunkelheit gebaut werden. Würden die Fledermäuse zu sehr gestört, drohe im schlimmsten Fall "der Zusammenbruch der gesamten Population". Da die meisten Menschen jedoch tagsüber einkaufen, die geschützten Hautflügler hingegen in den Morgen- und Abendstunden jagen, ließ sich die Behörde von der Kommune bezüglich der Höhe der Wand von vier auf zwei Meter "herunterhandeln".

Nicht mit sich diskutieren ließen RP und Regionalverband. Sie machten ihre Zustimmung davon abhängig, dass jegliche weitere Einzelhandelsansiedelung im "Streitland", beispielsweise ein Getränkemarkt, ausgeschlossen wird, um eine räumliche Konzentration zu vermeiden. Daher beschloss der Gemeinderat nun, den Bebauungsplan für das Gebiet entsprechend zu ändern. Andernfalls hätte der Netto-Markt-Plan schon vor dem Bau beerdigt werden müssen.

Kritik äußerte der Regionalverband aber auch zum Standort selbst, weil dieser nicht am Ortsrand liegt, zu Fuß schwer zu erreichen ist und der Markt mit nicht ganz 800 Quadratmetern Verkaufsfläche laut einer Analyse der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) "nicht unerhebliche Umsatzumverteilungen" erwarten lässt – insbesondere für den kleinen "Um’s Eck"-Markt in Elsenz und den Edeka-Markt in Hilsbach. Deren baldige Schließung sei aus Sicht des Regionalverbands dann "wahrscheinlich". Ähnlich klingt die offenbar etwas ältere, weil inzwischen überholte Stellungnahme der Stadt Sinsheim, die durch die Ansiedelung von Netto den Edeka-Markt in Hilsbach und damit einen wesentlicher Baustein des eigenen Einzelhandelskonzepts gefährdet sieht. Acht bis neun Prozent Umsatzverlust hat die GMA für Hilsbach errechnet. Wie die RNZ berichtete, steht der Edeka-Markt inzwischen aber schon vor der Netto-Ansiedelung vor dem Aus.

Das Argument der Konkurrenz für den "Um’s Eck"-Markt entkräftet die Eppinger Verwaltung mit dem Hinweis, dass dessen Überlebenschancen angesichts seiner eingeschränkten Wettbewerbsfähigkeit ohnehin ungewiss sei, der Netto-Markt die Versorgungssituation in Elsenz hingegen verbessern und langfristig sichern könne.

Das war auch für die Gemeinderäte offenbar das gewichtigste Argument: "Für die lokale Versorgung ist der (Netto-)Markt wichtig. Das ist uns was wert", sagte Wieser trotz seiner zuvor geäußerten Kritik. Und auch Hartmut Kächele (SPD) befand: "Man muss froh sein, dass die Nahversorgung gewährleistet wird."