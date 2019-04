Eppingen. (tk) Einem Bier gewordenen Stück Eppingen kommt bei der am Mittwoch öffnenden Bundesgartenschau Heilbronn besondere Aufmerksamkeit zu: Die ersten Paletten des Buga-Haustrunks wurden in den vergangenen Tagen bei der Palmbräu abgefüllt und am Montag offiziell vorgestellt. In den Bügelflaschen: "Unser Bestes", ein Klassiker der Eppinger Brauerei seit Jahrzehnten. In behutsam veränderter Form kann das Pilsbier nun bei der Buga verkostet werden.

"Die Blume, die wir können, ist die Hopfenblume", blieb Palmbräu-Geschäftsführer Lionel Berger am Montag im Jargon der Großveranstaltung. Zwei spezielle Hopfensorten, neun Kilo davon auf 150 Hektoliter, sollen "Unser Bestes" noch besser machen: die deutsche Saphir, feinfruchtig und auch im Hefeweizen genutzt, und die zitrisch-würzige Sorte Kazbek aus der tschechischen Heimat von Braumeister Zdenek Prokop.

"Kalt gestopft" werde der Sud angesetzt, vier Wochen lang zieht er durch, schildert Palmbräu-Prokurist Oliver Köhler. Die zusätzliche Hopfengabe, sagt Lionel Berger, müsse man sich vorstellen "wie einen gigantischen Teebeutel". Ein Retro-Etikett prangt künftig auf den 0,3- und Halbliterflaschen. Wertig, klar, optisch aufgeräumter als vorher, deutlich hopfiger - so wolle man mit dem seit den frühen 2000er-Jahren unveränderten Bierklassiker auf den Markt gehen, "mindestens für die Dauer der Buga", sagt Berger, "möglicherweise auch dauerhaft".

Vor ziemlich genau zehn Jahren übernahmen Wolfgang Scheidtweiler und Lionel Berger als Investoren die damals angeschlagene, seit 175 Jahren bestehende Traditionsbrauerei. "Eppingen", sagte dessen Oberbürgermeister Klaus Holaschke, "ist nicht vorstellbar ohne die Palmbräu."

Eppingen nutzt die Buga, um in Form eines permanenten Beitrags auf die eigene Landesgartenschau im Jahr 2021 hinzuweisen. Wie Klaus Holaschke sagt, werde "das Thema Fachwerk bei der Präsentation eine tragende Rolle spielen" . 50 ehrenamtliche Landesgartenschau-Botschafter werden Eppingens Beitrag in Heilbronn betreuen.