Von Angela Portner

Eppingen. Potzblitz – alles sauber? Wenn es doch immer so einfach wäre. Die meisten Menschen putzen nicht gern. Dabei ist der Anspruch an Ordnung und Sauberkeit hoch. Das gilt auch für die Straßen und Grünanlagen der Stadt. Frühjahrsputz im großen Stil. Wer macht’s? Der Bauhof ist zuständig, und während sich das Putzen des eigenen Haushalts meist auf einmal in der Woche beschränkt, müssen die orange gekleideten Mitarbeiter täglich ran. Akribisch picken sie alles auf, was die Bürger einfach achtlos fallen lassen. Da kommt so einiges zusammen, und vieles davon ist echt unappetitlich.

Bauhofleiter Martin Kuhmann kann ein Lied davon singen, aber das ist bestimmt kein heiteres. Dazu ist das Thema einfach zu ernst. Drei Mitarbeiter schickt er jeden Tag raus. Einer übernimmt die südliche, der andere die nördliche Route, und einer sammelt die Säcke ein. Eduard Langolf ist einer von ihnen, und er hat alle Hände voll zu tun. Besonders die Containerstellplätze haben es in sich: Sie sind Müllbrennpunkte. Kaum hat er alles im Sack, auf den Wagen gehievt und ist außer Sichtweite, hat der nächste abgeladen. Unter, über oder neben den Behältern. Kleider, Kinderwagen, Autoreifen, Leuchtstoffröhren, Reste von Fußbodenleisten und anderes Baumaterial, Hausmüll sowie Kleinmöbel oder Schrott. Die Kosten für die ganz private Entrümpelung übernimmt die Allgemeinheit, respektive der Steuerzahler.

Hand aufs Herz: Würden Sie freiwillig die Müllgebühren ihres Nachbarn übernehmen? Wahrscheinlich nicht. Das Thema geht uns also alle etwas an. Wobei es sicherlich einige Überwindung kostet, derartigen Dreckfinken auf die Schulter zu klopfen und sie freundlich zu bitten, ihren Abfall doch gefälligst regelkonform im Hausmüll oder auf dem Recyclinghof zu entsorgen. Zur Info: Größere Gegenstände kommen in den Sperrmüll, und der wird per Anforderungskarte (im Abfallkalender) sogar ganz bequem abgeholt. Wem das nicht schnell genug ist, der kann auf der Deponie im benachbarten Stetten abladen.

Eigentlich hätte Kuhmann allen Grund ständig missmutig und schimpfend durch die Gegend zu laufen, aber er sagt überraschend freundlich: "Wir sind Dienstleister." Ihm sei es lieber, wenn die Bürger ihren Müll an den 21 Containerstandorten im Stadtgebiet abstellen, als ihn im Wald oder in den Grünanlagen zu entsorgen. Wobei das natürlich kein Freibrief sein soll. Bauhofmitarbeiter ist zwar kein Ausbildungsberuf, aber auch keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.

Containerstandorte sind Müllbrennpunkte – hier wurde gründlich aufgeräumt.

Dafür ist der verantwortungsvolle Job aber auch körperlich richtig anstrengend: Rund zehn Kilometer sind allein die beiden fußläufig tätigen Mitarbeiter jeden Tag auf den Beinen. Da braucht man nicht nur gutes Schuhwerk, sondern auch eine gute Kondition.

Was viele wundern wird, ist die Tatsache, dass es die Stadtreinigung erst seit 2013 gibt. Vorher habe man alles so nebenbei mitgemacht, doch es sei immer schlimmer geworden. "Die Leute haben kein Unrechtsbewusstsein mehr", sagt Kuhmann resigniert. Allein in der Kernstadt kommen wöchentlich 20 Kubikmeter Müll zusammen. Die 45 Mitarbeiter des Bauhofs sind für vieles zuständig: Sie räumen auf, kehren den Dreck von den städtischen Flächen, leeren täglich rund 500 Mülleimer und 100 Dog-Stationen, halten die Gehwege sauber, bepflanzen und pflegen die Grünanlagen. Auch in den Ortsteilen.

Dabei liegt ihr Augenmerk besonders auf den Kinderspielplätzen. Denn hier muss es nicht nur sauber, sondern vor allem sicher sein. Damit sich die Bürger amüsieren können, bauen sie bei Veranstaltungen Bühnen, Tische, Bänke, Buden oder Sonnenschirme auf und räumen danach auch alles wieder auf – inklusive Müllbeseitigung.

"Ich habe ein tolles Team, auf das ich mich immer verlassen kann", lobt Kuhmann. Er findet es schade, dass seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit so wenig Respekt und Wertschätzung entgegengebracht wird. Stattdessen wird viel gemeckert. Wo viele Menschen sind, gibt es auch viel Müll. Da gehören Marktplatz, Schulgelände oder Bahnhof dazu. So mancher Hauseigentümer ärgert sich, wenn der Kehrwagen bei ihm tatenlos vorbeifährt. Zwar gehört der Gehweg der Stadt, aber sauber halten muss sie ihn nur, wenn da kein privates Eigentum steht. Ansonsten heißt es: Schaufel und Besen selbst in die Hand nehmen.

Wann und wo der Bürger etwas machen darf oder muss, ist in der Satzung zur Abfallentsorgung geregelt. Wer sich nicht daran hält, der begeht eine Ordnungswidrigkeit und wird bestraft. Abgesehen davon sollte man sich immer vor Augen halten: Heinzelmännchen gibt es nur im Märchen, und für unseren Müll sind wir selbst verantwortlich.