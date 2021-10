Eppingen. (guz) "So wenig war noch nie los." Regina Schückler muss es beurteilen können, schließlich ist die gebürtige Eppingerin 87 Jahre alt und hat kaum einen Kerwemarkt hier verpasst. Aus der Tasche ihres beschirmten Rollators lugt eine weiße Rose hervor, ein Geschenk eines örtlichen Hörgeräteakustikers, eingebettet in etliche pralle Gewürzpäckchen. Ingwerbrocken, Kümmel, Sternanis und Zimt hat die Hobbybäckerin an diesem regennassen Montagvormittag gekauft. Bis Weihnachten ist es schließlich nicht mehr lang hin, und "unser" Gewürzhändler hat schließlich als einziger die "wirklich echten" Gewürze, wie die Seniorin voller Überzeugung bekundet. Vor allem wegen ihm ist sie heute hier.

Und tatsächlich ist Jörg Kimmel am späten Vormittag einigermaßen zufrieden. Der Karlsruher ist heute zum letzten Mal in diesem Jahr da, wie seit bald 35 Jahren. Sein Vater gehörte gar fast 60 Jahre zum "Inventar" des Kerwemarkts. Die Familie Kimmel hat sich in all der Zeit ihre Stammklientel erarbeitet, und auf deren Kommen ist auch bei Schietwetter Verlass. Weil er seine Gewürze auch online verkauft, sei er einigermaßen gut durch die Corona-Zeit gekommen, sagt Kimmel – anders als die meisten Händler hier, deren Mienen eher dem Wetter entsprechen. Der Bürstenbinder drückt gerade gegen sein Zeltdach, und ein Schwall Wasser platscht aufs Altstadtstraßenpflaster. Rücksicht auf Passanten nehmen muss er nicht: Es sind kaum welche da.

Nur an den beiden Imbissen haben sich ein paar Hungrige eingefunden, ansonsten herrscht weitgehend Leere zwischen Kurz-, Strick- oder Süßwaren, zwischen Wintermänteln, Schmuck und Ledergürteln. "Daheimbleiben wär’ besser", sagt der Partner von Sockenverkäuferin Cornelia Bär. Auch sie betreibt ihren Stand in der zweiten Generation – inzwischen aber denkt sie ans Aufhören. "Wir waren die ersten, die (aus den Städten) rausmussten, und wir sind die letzten, die wieder reindürfen", sagt sie. Immerhin sei Eppingen eine der ersten Städte gewesen, die überhaupt wieder einen Markt ermöglicht habe. Auf die sonst umsatzstarken Weihnachtsmärkte baue sie nicht: Die meisten seinen ohnehin schon abgesagt, sagt Bär. "Leben kann man davon nicht mehr", pflichtet ihr Partner bei.

An erschreckend vielen Ständen wird, man hat ja schließlich Zeit, an diesem Vormittag auch politisiert – manches davon ist nicht druckfähig. Wut hat sich angestaut bei einigen Händlern, Wut auf "die da oben". Sie entlädt sich, wenn man die richtigen Fragen stellt – oder auch die falschen. Man brauche endlich wieder eine Presse, die frei schreiben dürfe, sagt einer. Verschwörungstheorien gibts an mehr als einem Stand gratis in die Tüte.

Nicht so bei Eleonore Mauch. Sie habe Glück gehabt, sagt die Schmuckhändlerin aus Eppelheim, könne sich nicht über die Corona-Hilfe beschweren und steht gut gelaunt hinter ihren Auslagen, obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen Cent umgesetzt hat. "Schmuckkunden kommen nachmittags", sagt sie, "das sind Spontankäufer." Außerdem gleiche sich doch alles wieder aus: Der Eppinger Krämermarkt im August sei zum Beispiel "bestens" gelaufen. Und: "Die Lust zum Kaufen ist wieder da", nur eben leider nicht bei diesem Regenwetter. Vielleicht wirds an diesem Dienstag besser – dann baut Mauch ihren Stand in Gemmingen auf.

Im Gegensatz zu der Schmuckhändlerin ist Günther Knörzer nahezu konkurrenzlos und sein Service daher auch bei Regen begehrt: Er macht gute, teure Messer oder Scheren wieder so scharf wie am ersten Tag, seit mehr als einem Jahrzehnt. Als im Sommer gelockert wurde, war ihm der Andrang fast zu groß gewesen: "Ich hab Geschäft gehabt; boah." Und heute? "Bin recht zufrieden", sagt er – als einer der wenigen an diesem Montag.