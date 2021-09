Von Angela Portner

Eppingen. Der Karriereweg ist geebnet, das Eigenkapital in trockenen Tüchern, die Zinsen niedrig und längst hat man eine Vorstellung, wie und vor allem wo man in den nächsten Jahrzehnten leben möchte. Besonders junge Familien wünschen sich ein Haus mit Garten und Platz zum Toben für die Kinder. Was fehlt ist der Baugrund, auf dem die Traumimmobilie stehen kann. Auch in der Fachwerkstadt übersteigt die Nachfrage das Angebot gewaltig. Während früher noch ein bis zwei Bewerber auf ein städtisches Grundstück kamen, sind es jetzt zehn- bis 20 Mal so viele.

In allen Ortsteilen wurden in den Vorjahren Baugebiete erschlossen. Doch es reicht nicht. Wer hier aufgewachsen und verwurzelt ist, will oft auch nicht weg. Dazu kommt der Zuzug – nicht zuletzt wegen der attraktiven Infrastruktur. Genügend Kindergartenplätze, alle Schulformen, Fach- und Allgemeinmediziner, ausreichend Einkaufsmöglichkeiten, hohe Aufenthalts- und Wohnqualität, lebendige Vereinslandschaft und nicht zuletzt die schöne Natur locken junge Familien nach Eppingen. Für Berufstätige ist besonders der Stadtbahnanschluss ein starkes Argument bei der Entscheidung, hierherzuziehen beziehungsweise zu bleiben.

Der Ruf nach mehr Baugrund ist laut und verständlich, doch Bürgermeister Peter Thalmann weiß: "Man kann nicht unendlich Flächen versiegeln." Andererseits ist es eine gesellschaftliche Notwendigkeit, stabile Bewohnerstrukturen zu erhalten und ein "maßvolles" Bevölkerungswachstum zu fördern. Die Schaffung von notwendigem Wohnraum bleibt ein Spagat, bei dem viele Interessen berücksichtigt werden müssen. Deshalb setzt man in der Fachwerkstadt auf die optimale Nutzung von Flächenbestand – auch in der Innenstadt – sowie auf Identifizierung und Schließung von Baulücken in älteren Wohngebieten.

Ein gutes Instrument, das allerdings so seine Tücken hat. Das Eigentumsrecht ist ein hohes Gut, aber damit fehlt oft auch die Handhabe, einen Eigentümer zur Bebauung zu zwingen. Das gilt besonders bei Grundstücken in seit über 20 Jahren bestehenden Siedlungen, als es die Pflicht zur Bebauung noch nicht gab. Heute gelten Fristen von fünf beziehungsweise drei Jahren bei städtischen Bauplätzen. Hier hat die Stadt bei Nichteinhaltung ein grundbuchverbrieftes Rückkaufsrecht.

Die Erschließung von Baugebieten ist teuer: Je nach Verhältnis von Erschließungs- und bebaubarer Fläche fallen Kosten zwischen 40 und 70 Euro pro Quadratmeter an. Das meiste davon verschlingen der Kanalbau und die steigenden Anforderungen an die Regenwasserrückhaltung. Die Verkaufspreise werden für jedes Baugebiet gesondert festgelegt. Zwischen 160 und 180 Euro pro Quadratmeter liegen sie in den Stadtteilen, in der Kernstadt sind es je nach Lage 240 bis 260 Euro. Wer von "privat" kauft, muss meist einiges mehr bezahlen, weil sich hier der Preis an der Nachfrage orientiert. Das treibt wilde Blüten und schafft Raum für Spekulationen: Provisionen im dreistelligen Bereich für Tippgeber oder Verkauf von Baugrund gegen Gebot sind inzwischen fast normal – auch bei Kommunen. Für Thalmann ein höchst unsoziales Gebaren: "So etwas wird es in Eppingen nie geben."

Damit der Traum vom eigenen Häuschen kein Traum bleibt, ist eine gute Lebensplanung sicher kein Fehler. Wer sich rechtzeitig für ein städtisches Grundstück bewirbt, hat zumindest die Sicherheit, dass hier alles gerecht zugeht. Wobei es nicht reicht, auf der Vormerkliste ganz oben zu stehen. "Über die Vergabekriterien entscheidet der Gemeinderat", betont Thalmann. Da gibt es Punkte für die Familiensituation, die Zahl der Kinder, ob ortsansässig oder mit einem Arbeitsplatz oder besser noch eigenem Unternehmen in der Stadt. Von Vorteil ist außerdem ein Ehrenamt. Bewerben sich mehrere Personen aus einem Haushalt, zählt jeweils die höchste Punktzahl. Die maßgeblichen Kriterien müssen bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Bewerberfrist nachgewiesen werden. Falls nicht, greift ein vereinfachtes Nachrückverfahren.

Für die, die bei der ersten Vergabe kein Glück hatten, ist der Traum vom Eigenheim aber noch nicht ganz ausgeträumt. Thalmann verrät: "Momentan verkaufen wir wieder Grundstücke im ,Vogelsgrund‘ für 240 Euro pro Quadratmeter." Das sind die, die an die Stadt zurückgingen, weil die Bebauungsfristen abgelaufen sind. Allerdings macht ein Spaziergang durch die Neubaugebiete deutlich, dass die Auswahl sehr begrenzt ist. Auch bei Privatanbietern dürfen sich Häuslebauer kaum Hoffnung machen, denn was bis jetzt nicht verkauft wurde, bleibt meist in der Familie. Thalmann: "Ein Bauplatz ist heute Gold wert."