Eppingen-Richen. (guz) Vom der Gotteshaus – zur Scheune – zum Wohnhaus: Den wechselvollen Annalen der ehemaligen evangelischen Kirche in Richen soll bald ein neues Kapitel hinzugefügt werden: Nach einer mehr als zehn Jahre währenden Suche hat die Stadt in der "Bauschmiede" GmbH nun einen Investor gefunden, der die Alte Kirche sanieren und umbauen will. Der Gemeinderat hat keine Einwände gegen das Vorhaben; die Stadtverwaltung sieht es als "das seither vielversprechendste".

Tobias Mülder, Geschäftsführer der "Bauschmiede" aus Adelsheim, verschwieg dabei nicht, dass auch seine Unternehmen "sehr um das Konzept gerungen" habe, nannte den Umbau aber zugleich ein "unglaublich spannendes und sehr außergewöhnliches Projekt". Dessen Clou: Die erforderlichen Fahrzeugstellplätze sollen im Erdgeschoss angelegt werden. Darüber sollen zwei in sich abgeschlossene, moderne Maisonette-Wohnungen entstehen, jede mit einer Loggia ausgestattet. Das Äußere des Bauwerks soll dabei komplett erhalten bleiben, inklusive der großen Bogenfenster.

Unter anderem an dieser Maßgabe waren in den zurückliegenden Jahren alle gescheitert, die den historischen Mauern neues Leben einhauchen wollten, denn die vermutlich um 1726 erbaute Kirche steht unter Denkmalschutz. Vom Atelier über ein Museum bis hin zum Obst- und Gemüseladen mit angeschlossener Wohnung reichten die Pläne bisheriger Interessenten, die aber spätestens bei der Detailplanung das Handtuch geworfen hatten. Schwer zu vermarkten war die Kirche auch, weil es drumherum keine Freiflächen gibt und der Brandschutz eine technische und finanzielle Herausforderung ist. Die "Bauschmiede" will sich all dem nun stellen, und Mülder konnte als Referenz auch auf ein Objekt in Eppingen verweisen, das von seinem Unternehmen saniert wird: das alte Fachwerkhaus Altstadtstraße 23, in dem derzeit vier Wohnungen entstehen.

Die Stadt hatte die Alte Kirche 2007 gekauft, nachdem sich der Ortschaftsrat für den Erhalt des ortsbildprägenden Gebäudes ausgesprochen hatte. Das ehemalige Gotteshaus war der Kirchengemeinde einst zu klein geworden und wurde aufgegeben, nachdem 1845 die neue evangelische Kirche eingeweiht worden war. Viele Jahrzehnte wurde die Alte Kirche dann als Geräteschuppen und Scheune genutzt, wurde allerdings zusehends baufälliger. Um das Gebäude zu sichern und für künftige Generationen zu erhalten, entschloss sich die weltliche Gemeinde schließlich zum Kauf und brachte das Objekt dann 2010 auf den Markt – lange ohne Erfolg, bis vor wenigen Wochen.