Von Angela Portner

Eppingen."Es war eine riesige Herausforderung für mein Team", sagt Iris Salzl-Baur von der gleichnamigen Apotheke. Seit März haben ihre Mitarbeiter zusätzlich zur normalen Arbeitszeit in der Turnhalle im Rot auf Corona getestet. In der Anfangszeit waren die Tests nur für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie medizinisches Personal kostenlos, später durfte das Angebot jede Person in Anspruch nehmen. Es herrschte Hochbetrieb. Doch inzwischen sind viele Menschen bereits vollständig geimpft und die Nachfrage ist stark rückläufig. Deshalb ist das Testzentrum ab diesem Montag geschlossen.

Verordnungen erlässt das Land, aber für die Umsetzung sind die Städte und Gemeinden selbst zuständig. Mit der Apotheke war schnell ein verlässlicher und qualifizierter Partner für Aufbau und Betrieb eines kommunalen Testzentrums gefunden. "Wir wollten Sicherheit für Eppingen", begründete Salzl-Baur ihr Engagement. Nachdem in der Stadthalle bereits seit Frühjahr vergangenen Jahres die Fieberambulanz untergebracht war, mussten andere Räumlichkeiten gefunden werden. Da in dieser Zeit sowieso kein Schulsportunterricht stattfand, stellte die Stadt die Turnhalle im Rot zur Verfügung. Sie ist groß genug, um alle gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Abstände sowie getrennten Ein- und Ausgängen zu gewährleisten. Damit war ein reibungsloser Ablauf der Testungen möglich. Provisorische Kabinen und Mobiliar wurden in kürzester Zeit von Bauhofmitarbeitern aufgebaut.

Am Empfang wurden die Formblätter zur Dokumentation und Datenerfassung verteilt, ausgefüllt und in die Kabinen weitergegeben. Unter hohen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen führte geschultes Personal – allesamt Apothekerinnen – die Schnelltests bei Erwachsenen und Kindern durch. Nach 15 bis 20 Minuten bekam man sein Zertifikat. In Papierform oder digital. Gerade in den Anfängen mit ausschließlich festen Öffnungszeiten war der Ansturm groß. Zwischen drei und fünf Mitarbeiter waren täglich vor Ort – manche bereits ab 5.30 Uhr. Als sich später alle Bürger mindestens ein Mal in der Woche testen lassen konnten, sorgte neben den festen Öffnungszeiten ein Online-Buchungssystem für mehr Flexibilität. Allerdings bedeutete das für die 18 Mitarbeiter gleichzeitig auch einen größeren organisatorischen und zeitlichen Aufwand.

Salzl-Baur: "Wir haben nichts über die Köpfe unserer Mitarbeiter entschieden." Ihr war immer bewusst, dass das Engagement – schon wegen des damit verbundenen Ansteckungsrisikos – nicht selbstverständlich ist. Dazu war allen klar, dass der Betrieb des Testzentrums ohne "extrem viele Überstunden" nicht zu leisten sein wird. Trotzdem hatte sie zu jeder Zeit "volle Rückendeckung" von ihrem Team. Das hat neben der Arbeit in der Turnhalle im Rot auf Anforderung auch vor Ort in größeren Unternehmen oder im Vorfeld von Gemeinderatssitzungen getestet. "Die Zusammenarbeit mit der Stadt war zu jeder Zeit perfekt", resümiert sie.

Seit einigen Wochen ist der Bedarf signifikant gesunken. Die Halle wird wieder für den Schul- und Vereinssport benötigt. Viele Menschen seien zwischenzeitlich geimpft. Kinder und ungeimpfte Lehrer werden täglich in der Schule getestet und Antigen-Schnelltests für die Eigenanwendung gibt es inzwischen beim Discounter. In den letzten Wochen kamen deshalb vor allem Menschen ins kommunale Testzentrum, die einen Nachweis für private Zwecke, wie zum Beispiel Veranstaltungen oder Urlaubsreisen, vorlegen mussten. Entwarnung an der Corona-Front? Eher nicht. Wie bereits im vergangenen Jahr werden die Menschen in der warmen Jahreszeit sorgloser. Die Zahlen steigen – in Eppingen sind inzwischen 35 Fälle registriert. "Wenn der Bedarf wieder da ist, können wir innerhalb kürzester Zeit wieder hochfahren", sagt Salzl-Baur.