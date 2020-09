Eppingen. (rnz) Rechtzeitig zum Ende der Freiluftbadesaison öffnet das Hallenbad am Berliner Ring am kommenden Dienstag. Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Betrieb aber nur eingeschränkt und unter Einhaltung eines Hygienekonzepts aufgenommen werden. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 16 bis 21.30 Uhr, mittwochs von 6 bis 8 Uhr und von 17 bis 21.30 Uhr, donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr, freitags von 15.30 bis 21.30 Uhr, samstags von 12.30 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 13.30 Uhr. Das bisherige Kinderschwimmen am Samstag muss bis auf Weiteres entfallen. Das Hallenbad in Mühlbach bleibt aufgrund von Wartungsarbeiten bis Ende September geschlossen und wird voraussichtlich am 5. Oktober wieder öffnen.

Der Eintritt kann derzeit nicht mehr wie gewohnt am Automaten direkt bezahlt werden. Schwimmer müssen vorab unter Telefon 07262 / 6467 ein Ticket buchen und beim Bäderpersonal in bar bezahlen. Für die Anmeldung ist das Bäderteam dienstags bis freitags von 17 bis 21 Uhr erreichbar. Buchungen sind maximal bis eine Woche im Voraus möglich.

Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren zahlen 1,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren dürfen das Bad kostenlos besuchen. Wertkarten behalten weiterhin ihre Gültigkeit und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt werden. Der Aufenthalt im Bad darf nicht länger als zwei Stunden dauern, und es dürfen maximal 20 Personen gleichzeitig im Schwimmbecken sein. Vor dem Eintritt müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden. Das hierfür erforderliche Formblatt steht auf der Website der Stadt Eppingen zur Verfügung und soll ausgefüllt zum Hallenbadbesuch mitgebracht werden. Es ist aber auch möglich, das Kontaktdatenblatt im Hallenbad auszufüllen, dafür sollte ein eigener Kugelschreiber oder Bleistift mitgebracht werden.

Für einen sicheren Badebetrieb unter Pandemiebedingungen gelten im Hallenbad ein "Einbahnwegesystem" und Abstandsregeln. Organisiert wird das Einbahnwegesystem im Wesentlichen über die Umkleidekabinen. Gab es seither getrennte Umkleidebereiche für Frauen und Männer, gelten nun Unisex-Umkleidebereiche. Der Umkleidebereich, der bisher weiblichen Badegästen vorbehalten war, steht den ankommenden Hallenbadbesuchern zur Verfügung. Nach dem Schwimmen können die Badegäste sich im seitherigen Herrenumkleidebereich wieder umziehen. Dies hat zur Folge, dass die Spinde nicht zur Verfügung stehen. Die Besucher müssen ihre Kleidung und Wertsachen in Körben, die sie am Eingang ausgehändigt bekommen, mitnehmen. Das Duschen ist nur in Badebekleidung zugelassen. Im gesamten Trockenbereich gilt eine Maskenpflicht.

Die Infrarotkabine, der Wasserpilz, das Kinderplanschbecken sowie die Ruheliegen stehen in dieser Badesaison nicht zur Verfügung, ebenso der Ein-Meter-Sprungturm sowie die Sprungblöcke. Dagegen kann der Drei-Meter-Sprungturm je nach Badebetrieb geöffnet werden.

Info: Das Hygienekonzept mit ausführlichen Informationen zum Badebetrieb im Hallenbad Eppingen steht auf der Website der Stadt Eppingen zur Verfügung: www.eppingen.de