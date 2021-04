Der Eppinger Cris Cosmo tritt am Freitagabend beim Streaming-Konzert zugunsten Caritas-International auf und präsentiert sein Lied „Was für mich Freude ist“. Foto: Of

Eppingen. (of) Cris Cosmo steht für Sommer, Liebe und einen Hauch von Revolution. Als Jugendlicher war er sowohl mit seiner Band "NTS – Not The Same" als auch als Straßenmusiker weltweit unterwegs. In Chile erhielt der heute 43-jährige Vollblutmusiker, der mit richtigem Namen Christian Gingerich heißt und im Kraichgau zu Hause ist, seinen Künstlernamen – den er bis heute beibehalten hat. Wer den Künstler einmal live erlebt hat, kann ein Lied davon singen. Meist eines, das aus seiner Feder stammt. So wie zuletzt beim Album "Jaguar", das 2020 entstand. Das jüngste Werk "Was für mich Freude ist" hat der Sänger, der in Bretten geboren wurde und heute in Eppingen lebt, jedoch nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit einer riesengroßen Fangemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt ein bisschen besser zu machen.

Das Stück leistet unter dem Motto "Freude hilft" einen Beitrag zur "European Solidarity Challenge", einer Online-Benefizveranstaltung der Caritas-International. Diese sammelt mit dem Ziel "Mit Musik Leben retten" Spenden. Die Einnahmen kommen Menschen zugute, die unter unwürdigen Bedingungen in Flüchtlingslagern in Europa, Afrika und Asien leben müssen. Ganz im Sinne Cosmos, der sich mit seiner Musik an der Schnittstelle von Reggae, Pop und Hip-Hop – dem Dreiklang von Inspiration, Motivation und vor allem Interaktion – verschrieben hat.

Schon als er Kind war, seien bei den Eltern, die ihn bestärkten, eigene Musik zu machen, Menschen aus fast allen Kontinenten im Hause ein- und ausgegangen. "Sonnenklar" sei es jetzt für den stets gut aufgelegten Musiker gewesen, an dieser Jugendaktion "Wir gegen Rassismus", die das Bistum Trier zum zweiten Mal ausrichtet, teilzunehmen.

Namhafte Mitstreiter

Mit dabei sind keine Geringeren als Peter Maffay, Gil Ofarim, Die Höhner, Michael Patrick Kelly oder "The-Voice-Of-Germany"-Künstler, die bei der vergangenen Spendenaktion für Menschen in Not 27.000 Euro "zusammentrommelten".

Das Lied "Was für mich Freude ist", dessen Strophen Cris Cosmo aus Text-Einsendungen seiner zahlenmäßig immer größeren Netzgemeinde komponiert hat, wurde inzwischen vertont und verfilmt. Mehr als 90 Teilnehmer hatten via Handy Ton- und Videospuren eingesandt. An diesem Freitag geht im Internet unter www.caritas-international.de ab 20 Uhr das Streaming-Konzert über die Bühne. Tags darauf startet das Finale beim "Wieslocher Song-Contest", für den sich Cosmo ebenfalls qualifiziert hat. Er wird, wie die anderen drei Teilnehmer oder Bands auch, ab 19 Uhr zwei Lieder aus seinem großen Repertoire auf die Bühne im Palatin bringen.

Nach Anfangserfolgen und der Echo-Nominierung 2002 sowie der erfolgreichen Single "Ich und Du" mit seiner Band, entwickelte der Eppinger in Berlin sowie an der Pop-Akademie in Mannheim seinen eigenen Stil: Deutsche und lateinamerikanische Texte mit der Akustikgitarre als tragendes Element und poppigen, clubbigen Beats. Auf der Bühne ist Cosmo, der 2012 mit dem Song "Herzschlag" am Bundesvision-Song-Contest in Berlin teilnahm, in seinem Element. Eines seiner Markenzeichen ist es, bei den Konzerten zu improvisieren, spontan auf Publikumszurufe oder interessante Menschen zu reagieren und ein neues Lied zu texten.