Eppingen. (rnz) Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie mit Wiedereinführung der Testpflicht in bestimmten Bereichen wird in Eppingen ab Dienstag, 30. November, wieder ein kommunales Schnelltestzentrum in Zusammenarbeit mit den Salzl Apotheken zur Verfügung stehen.

Der Betrieb wird im Technischen Gartenschau-Büro am Kleinbrückentorplatz 10 aufgenommen. Um Warteschlagen und Ansammlungen zu vermeiden, ist eine Online-Terminbuchung über das Portal www.apo-schnelltest.de/Testzentrum-Eppingen erforderlich.

Zum Start findet das Testangebot montags bis freitags jeweils von 7 bis 10 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr statt. Samstags besteht die Möglichkeit zur Testung von 8 bis 12 Uhr. Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums können laut Mitteilung der Stadtverwaltung an das Testaufkommen angepasst werden.

Diese Änderungen sind entsprechend tagesaktuell bei der Terminbuchung über das Portal sichtbar. Ein ausgedrucktes oder digitales Zertifikat wird erstellt.

Das kommunale Schnelltestzentrum soll der Bürgerschaft als professionelle Anlaufstelle dienen, um sich auf eine Infektion mit Covid-19 testen zu lassen.