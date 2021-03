Von Armin Guzy

Eppingen. Vor oder nach dem Einkaufen noch fix einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen? In Eppingen ist das seit Dienstag auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarkts möglich: Die Eigentümerin von Lidl und Kaufland, die Schwarz-Gruppe mit (Noch)-Sitz in Heilbronn, hat dazu gemeinsam mit dem Düsseldorfer Gesundheitsunternehmen "Eco Log" und seiner Marke "Eco Care" ein Modellprojekt gestartet, das Eppingen erneut in die Schlagzeilen bringt und das zugleich der Startschuss für den bundesweiten Aufbau von mehreren hundert Testzentren an Lidl- und Kaufland-Standorten in den nächsten Wochen sein soll. Zeitgleich mit der Eppinger Bürgertest-Station wurde auch in Heilbronn ein solches Zentrum eröffnet.

Hintergrund > "Eco Care" ist eine Marke der unabhängigen "Eco Log International Deutschland GmbH". "Eco Log" zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT und ist aus dem nicht unumstrittenen Militärdienstleister "Eco Log International" mit Sitz in Dubai hervorgegangen. Seit Beginn der Corona-Pandemie bietet der deutsche Unternehmensableger schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen über seine Marke "Eco Care" an und hat in Deutschland innerhalb kürzester Zeit mobile oder stationäre Test- und Impfzentren aufgebaut, unter anderem an vielen Flughäfen. (guz)



Wenn alle drei geplanten Container aufgestellt und die Öffnungszeiten noch etwas ausgedehnt sind, sollen in Eppingen bis zu 1500 Menschen täglich getestet werden können – unabhängig vom Wohnort und zusätzlich zu dem bereits bestehenden Angebot in der Turnhalle im Rot, das die Stadt für alle Eppinger und Ittlinger in Zusammenarbeit mit den Salzl-Apotheken bereits aufgebaut hat (wir haben berichtet).

"Ich bin der Tim", sagt "Eco Care"-Mitarbeiter Tim, bevor er Oberbürgermeister "Ich bin der Klaus"-Holaschke als erstem Eppinger ein Teststäbchen in die Nase schiebt. Wer sich vorher online (www.buergertest.ecocare.center) oder per "Eco Care"-App angemeldet und registriert hat, braucht drei bis fünf Minuten dafür und hat etwa eine Viertelstunde später das Ergebnis in digitaler Form zum Ausdrucken – im besten Fall, so wie OB Holaschke, ein negatives. Er erhofft sich von den Tests als einem von vielen Bausteinen ein bisschen mehr Normalität im Alltag. "Wir werden diese Pandemie solidarisch nur bewältigen, wenn wir testen, testen, testen und impfen, impfen, impfen", sagt er und hofft, so eine "Herdenimmunität bis Ende des Sommers" zu erreichen. Das niederschwellige Angebot auf dem Kaufland-Parkplatz sieht er als einen Baustein dazu.

Dort kann sich nun jeder, der will, einmal pro Woche testen lassen. Kaufland stellt Fläche und Infrastruktur, "Eco Care" das qualifizierte Personal. Der Bund erstattet pro Test einen Fixbetrag, und die Stadt unterstützt das Testzentrum mit ihrer Erlaubnis, ein solches aufbauen zu dürfen.

Wer keinen Zugang zum oder keine Erfahrung mit dem Internet hat, kann sich auch direkt vor Ort registrieren lassen, muss dann allerdings etwas länger warten. Geöffnet ist zunächst montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr. Laut Kaan Savul, Marketing-Chef von "Eco Care", sollen die Zeiten aber – abhängig von der Nachfrage – auf 7 bis 23 Uhr ausgedehnt werden. Die Drogeriemarktkette "dm" hält bereits seit Mitte März an einigen Standorten ein ähnliches Angebot bereit, das gut angenommen wird.

Die Schwarz-Gruppe hat übrigens keinen Zugriff auf die Anmeldedaten. Sie stellt nur die Infrastruktur; die Anmeldedaten werden nach den geltenden Bestimmungen verwaltet und nicht weitergeleitet, versichert Dr. Stephanie Goldhammer, die medizinische Verantwortliche bei "Eco Log". Sie betont außerdem, dass ein Schnelltest lediglich eine Momentaufnahme und "keinesfalls ein Freifahrtschein für ein normales Leben" sei, jedoch einige weitere Öffnungen und Veranstaltungen ermöglichen könnte. Wie zuvor Holaschke betont auch sie, dass die AHA-Regeln trotzdem weiterhin beachtet werden müssten – laut dem OB möglicherweise auch noch im kommenden Jahr.

Die Kunden können das Test-Angebot wegen der räumlichen Nähe zwar leicht mit einem Einkauf verbinden, im Idealfall warten sie mit dem Besuch des Supermarktes aber, bis das Testergebnis vorliegt, appellierte Goldhammer daher an die Vernunft all jener, die sich in den Containern auf dem Kauflandparkplatz testen lassen.