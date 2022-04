Von Armin Guzy

Eppingen/Schwaigern/Leingarten. Die von den beiden Wahlkreisabgeordneten Erwin Köhler (Grüne) und Dr. Michael Preusch (CDU) vor wenigen Tagen verkündete Sanierung der Bundesstraße 293 zwischen Gemmingen und Leingarten soll bereits im August umgesetzt werden und wird folglich mit der Gartenschau in Eppingen kollidieren. Weil der Bauablauf nach Absprache des Regierungspräsidiums Stuttgart und der Stadt Eppingen optimiert wurde, sieht Bürgermeister und Gartenschau-Betriebsleiter Peter Thalmann allerdings keine gravierenden Einschränkungen auf die Großveranstaltung zukommen.

Die Arbeiten sollen am 15. August beginnen und laut Auskunft des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart bereits zwei Wochen später, am 27. August, abgeschlossen sein – ein ambitionierter Zeitplan für die Komplettsanierung der fast neun Kilometer langen Strecke. Da auch das Land an der Gartenschau beteiligt ist, ist das Entgegenkommen offenkundig größer als bei vergleichbaren Bauvorhaben: Für die frühere Sanierung der ähnlich langen Strecke zwischen Eppingen-West und Gemmingen, die 2018 ebenfalls unter Vollsperrung stattfand, wurden noch die gesamten Sommerferien benötigt. Nun aber soll das Ganze dank einer 24-Stunden-Baustelle in zwei Wochen erledigt sein.

Dennoch: Etwa 10.000 bis 12.000 Fahrzeuge nutzen die B293 täglich, darunter viele Lastzüge. Während der beiden Sperr-Wochen dürften vor allem die Lkw in Stetten, Schwaigern und Leingarten für Unmut sorgen, denn die Umleitungsstrecke wird am Leinbach entlangführen, genauer: über die Landesstraße 1107 und die stellenweise schmale und in der Stettener Ortsdurchfahrt auch gewundene Kreisstraße 2160. Leingarten soll laut RP hingegen nur ein verlängertes Wochenende lang Umleitungsstrecke sein. Der Ablauf und der Bauzeitenplan seien mit den betroffenen Kommunen abgestimmt.

Eppingen ist von der Sperrung nur insofern betroffen, als dass Ein- und Auspendler einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Nicht ausgeschlossen also, dass der eine oder andere Gartenschaubesucher, der nicht mit dem Zug anreist, schon genervt in Eppingen ankommt, weil sich die Fahrzeuge auf der Umleitungsstrecke stauen. Möglicherweise verschieben einige Blumen-Fans ihren Besuch auch auf die Zeit vor oder nach der Sperrung.

"Der Ausführungstermin wurde bewusst, in Abstimmung mit der Stadt Eppingen, auf einen Zeitraum mit wenigen Veranstaltungen bei der Gartenschau gelegt, damit Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst verhindert werden können", teilte das RP auf Anfrage mit.

Bei einigen Eppingern werden indes Erinnerungen an das Hin und Her bei der Sperrung in Ittlingen wach. Bekanntlich wollten die Bahn und das Land damals just während der Gartenschau 2021 einen Bahnübergang umbauen, den Streckenabschnitt mehrere Wochen sperren und zudem parallel verlaufende Landesstraße 592 verlegen, für reichlich Unmut gesorgt hatte, weil Eppingen dann aus Richtung Mannheim/Heidelberg nicht mehr mit dem Zug zu erreichen gewesen wäre. Dass die große und inzwischen fertiggestellte Baumaßnahme letztlich folgenlos für die Gartenschau geblieben ist, war nur dem eigentlich misslichen Umstand zu verdanken, dass die Gartenschau wegen der Pandemie auf dieses Jahr verschoben werden musste.