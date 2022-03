Von Armin Guzy

Eppingen. Der winzige Kian bremst den riesigen Emil gehörig aus, an diesem kalten Mittwochmorgen in Rohrbach. Und er kriegt davon nicht mal was mit. Seelenruhig schlummert der neun Wochen alte Junge in der Babyschale, während sich seine Mutter Nicole Schneider und Bürgerbus-Fahrer Lothar Schlesinger mit der korrekten Gurtführung mühen. "Jetzt fahr’n wir noch mal vorne ’rum. Das kriegen wir hin", sagt Schlesinger, und friemelt am Sicherheitsgurt. "Damit kenn’ ich mich noch nicht aus", räumt er angesichts des Befestigungsproblems ein, das erst nach ein paar Minuten gelöst ist.

Doch bevor der bislang jüngste Bürgerbus-Fahrgast nicht gesichert ist, gehts nicht weiter. Kompromisse macht Schlesinger dabei nicht – aber eine neue Erfahrung. Und auch darum geht es schließlich, am dritten Tag des Probebetriebs, bei dem der "alte" Eppinger Bürgerbus "Emil 1" erstmals auch die Ortsteile bedient: Erfahrungen sammeln. Wie wird das neue Angebot angenommen? Was lässt sich wie verbessern? Wen oder was hatte man bislang nicht auf der Rechnung? Kian zum Beispiel.

20 Minuten zuvor ist der Bürgerbus, genauer: das "Bürger-Ruf-Mobil", wie das neue Angebot getauft wurde, am Edeka-Markt in der Eppinger Kernstadt losgefahren – an Bord der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Michael Preusch, Bürgerbus-Geschäftsführer Schlesinger als Chauffeur und Vereinsvorsitzender Reinhardt Ihle. Hobbyimker Preusch hat den für den Bus völlig un- ,aber fürs Brötchen sehr geeigneten Schmierstoff Honig als Gastgeschenk mitgebracht und will sich einen eigenen Eindruck verschaffen; Schlesinger hofft auf politische und mediale Unterstützung, weshalb auch zwei Pressevertreter platznehmen. Und also startet die Fahrt mit vier freien Sitzen gen Rohrbach.

Unterwegs erläuterte Schlesinger das Anmeldeprozedere, denn das Ruf-Mobil fährt nur "on demand", also nach Anmeldung bis spätestens 17 Uhr am Vortag, beantwortet Fragen zur Logistiksoftware und zum Versicherungsschutz und betont, dass das Buchungssystem automatisch Alarm schlägt, falls zur selben Zeit ein Linienbus fährt. Denn Parallelverkehr geht gar nicht: "Wir wollen keine Konkurrenz sein, sondern eine Ergänzung." Etwa 70 Passagiere haben in der ersten der 26 Probebetriebswochen schon eine Fahrt gebucht. "Besser kanns nicht anlaufen", meint der ehrenamtliche Geschäfts- und heute Fahrzeugführer.

Sechs Minuten später, aber drei zu früh, erreicht der Bus auf schmaler Straße den abgelegenen Klaushof. Hier steigt einer ein, der den Bürgerbus bei der ersten Ideen-Vorstellung vor fast genau drei Jahren im Gemeinderat noch abgelehnt hatte – wegen des wirtschaftlichen Risikos für die Kommune und weil die Ortsteile nicht einbezogen sind. Nun sind sie es, und der in dünner Jacke ums Eck sprintende Georg Heitlinger, inzwischen FDP-Landtagsabgeordneter, hat seine Meinung geändert: "Super. Ein tolles Angebot für die Bürger", wird er nach der Fahrt sagen – und dabei ein wenig frieren.

Weiter gehts, wieder über einen Wirtschaftsweg, zu einer der 50 virtuellen Haltestellen, die es in jedem der sechs Eppinger Ortsteile gibt. Beim Plaudern übers Skifahren erreicht der Bus die Straße "Mühläcker" und öffnet seine Tür für Karin Bertram – nur "zwei Schritte von meiner Haustür" entfernt. "Wunderbar!" freut sich die Seniorin. Bleiben also noch zwei Sitze, die kurz darauf im Sommerweg nach einem Platztausch und der erwähnten Anschnallprozedur von Jungmama Schneider und ihrem Sohn belegt werden; Tochter und Schwiegermutter schauen vom Wohnungsfenster aus zu.

Auf der Rückfahrt nach Eppingen drehen sich die Gespräche um zuverlässige Automechaniker und Biberbauten, letzteres laut Heitlinger ein "hochemotionales Thema", das andere aber offenkundig auch. Der Bürgerbus ist zweifellos auch eine rollende Kommunikationsplattform.

Beim kurzen Stopp am Ärztlichen Versorgungszentrum weist Schlesinger auf den von hier weit entfernten Bahnhof hin ("zu Fuß kaum machbar"), darauf, dass der Bürgerbus das Versorgungszentrum und auch andere Arztpraxen und Apotheken künftig als Haltepunkt regelmäßig ansteuert, wodurch die bisherige "Ärztelinie" überflüssig wird, und schließlich darauf, dass vor allem ältere Bürger durch den "Ruf-Bus" die Möglichkeit zu größerer Unabhängigkeit und mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bekommen. Auch ein Rollstuhl findet Platz im Bus, allerdings muss entsprechend mehr Zeit eingeplant werden.

Zurück am Edeka, wird weitergeplaudert und dabei auch der Bürgerbus in Flein thematisiert, der, wie zuvor schon sein Pendant in Güglingen, eingestellt wird, weil ihn zu wenige Menschen nutzen. Droht das auch Eppingen? "Das Konzept muss passen", betont Preusch, "und in Eppingen passt es eins zu eins." Er wünsche sich vom Verkehrsministerium allerdings mehr Unterstützung solcher ehrenamtlich getragenen Projekte. Ihle merkt an, dass auch die großen Verkehrsverbünde einsteigen müssten, weil man mit dem On-Demand-Angebot schließlich viele Leerfahrten großer Busse vermeiden kann: "Das muss kommen", fordert der Vereinsvorsitzende.

"Das Ruf-Mobil wird spätestens mit der Gartenschau gewaltigen Auftrieb kriegen", ist Schlesinger überzeugt. Der nächste, allerdings auch teure Schritt wäre dann eine App, über die die Fahrgäste leichter buchen und sämtliche Haltestellen einsehen können.

Und die drei Passagiere? Die junge Mutter ist "erfreut über das Angebot", das auch der Umwelt nutze, und Rentnerin Bertram sagt, sie sei "das erste, aber sicherlich nicht das letzte Mal mitgefahren". Von Kian ist nichts zu hören. Er schlummert noch immer. Vielleicht wird er in einigen Jahren den Bus ja auch alleine nutzen. Zumindest derzeit sieht es nach einem Bürgerprojekt aus, das dauerhaft Überlebenschancen hat – wenn sich noch weitere Fahrer finden.