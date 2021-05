Von Angela Portner

Eppingen. Er hatte einen schweren Start, aber weder ein teurer Motorschaden noch die Pandemie konnten ihn nachhaltig ausbremsen: Der Bürgerbus dreht unbeirrt seine Runden durch die Stadt. Besonders in der Anfangszeit blieben die Sitze oft leer, doch ihren Enthusiasmus ließen sich die Vereinsmitglieder nicht nehmen. Ein Blick auf die Statistik verrät: Die Zahlen wachsen kontinuierlich. Mehr als 5000 Fahrgäste sind bereits zugestiegen – ein Anlass zum Feiern. Die drei um die Jubelzahl erfassten Passagiere erhielten nun aus den Händen von Oberbürgermeister Klaus Holaschke ein Präsent als Dankeschön für ihre Treue, und der Verein darf sich über ein neues Mitglied freuen.

Lange vor seiner Amtszeit stand der Bürgerbus immer mal wieder auf der Agenda, blickte Holaschke auf die Anfänge zurück. Damals sei man noch skeptisch gewesen, er verwies auf die gute Verkehrsanbindung mit Bus und Stadtbahn. Doch die Zeiten ändern sich. Inzwischen ist die Stadt sehr weitläufig. Senioren und Familien sind froh, wenn ihnen Wege abgenommen werden. Verwaltung und Gemeinderat unterstützen das Projekt nachhaltig: "Das ist gut angelegtes Geld", sagte Holaschke und dankte vor allem Geschäftsführer Lothar Schlesinger, der das Vorhaben "ausgesprochen beharrlich" vorangetrieben hat: "Der Bürgerbus ist deshalb so erfolgreich, weil sich hier Bürger für Bürger engagieren."

Nachdem der Gemeinderat 2019 dem Projekt zugestimmt hatte, nahm es blitz-schnell an Fahrt auf. Mit einem gebrauchten Bus startete der Verein überraschend schon am Weihnachtsmarkttag zur Jungfernfahrt. Seit einem knappen Jahr ist der Bürgerbus nun auf zwei Routen durch die Fachwerkstadt unterwegs. Im März zählte man so viele Mitfahrer wie in keinem anderen Monat zuvor. "Ohne das Engagement unserer Fahrer ginge das nicht", weiß Schlesinger. Auch wenn die meisten zur Risikogruppe gehören, habe niemand auch nur eine Schicht gefehlt.

Wie dankbar die Menschen für diesen Einsatz sind, wurde im Gespräch mit den prämierten Fahrgästen deutlich: Ramona Blum ist froh über das Angebot und nutzt den Service mindestens einmal in der Woche. Auch Peter Blaschek lobte den Bürgerbus und kündigte an, dem Verein noch am gleichen Tag beizutreten.

Gerade im Hinblick auf die Ausweitung der Linie bis in die Ortsteile freut sich der Verein auf neue Mitglieder. Zwar ist man derzeit mit 26 aktiven Fahrern ganz gut aufgestellt, kann aber weitere immer gut gebrauchen. Da kommt es sehr gelegen, dass die Erfolgsgeschichte nun sogar verfilmt wird. Die Film-AG des Hartmanni-Gymnasiums wird das übernehmen. Für den Imagefilm werden Elias Binder und Maja Eckstein ab und an mit der Kamera "on Tour" sein. In einem weiteren Film werden Interviews aufgezeichnet, die die Entwicklung des Projektes dokumentieren.

Schwieriger Start mit besten Aussichten: In einigen Wochen kommt der neue Bus mit hochmoderner Fahrtechnik. Mehr Platz für Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen, mehr Sitzkomfort, der Zustieg für bewegungseingeschränkte Gäste einfacher.

Gleichbleiben wird aber ganz sicherlich die freundliche und hilfsbereite Art der Fahrer, mit denen man auch mal ein ganz persönliches Schwätzchen halten kann, ohne dass dabei der Fahrplan ins Wanken gerät. Angesichts der sich entspannenden Pandemiesituation ist Schlesinger optimistisch: "Die Fahrgastzahlen werden sich im nächsten Jahr sicher verdoppeln."

Info: Der Bürgerbus startet täglich um 8.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz. Ein detaillierter Fahrplan ist im Bürgerbüro erhältlich oder kann auf der Homepage des Vereins www.bürgerbus-eppingen.de heruntergeladen werden.