Von Armin Guzy

Eppingen. Nur einer aufmerksamen Zeugin und dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr ist es offenbar zu verdanken, dass bei einem mutmaßlichen Brandanschlag am frühen Sonntagmorgen keine Menschen zu Schaden kamen. Dennoch ermitteln die Experten der Heilbronner Kripo nun wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes.

Es war in der Kneipennacht-Nacht, als eine laut Polizei zufällig vorbeikommende Frau gegen 4.20 Uhr Flammen an der zur Rappenauer Straße gelegenen Fassadenseite des Hauses, dessen Rückseite bis zur Badgasse reicht, hochschlagen sah und umgehend die Rettungskräfte alarmierte. Da die Feuerwache nur wenige Hundert Meter entfernt liegt, waren die Löschmannschaften schnell vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern. Lediglich Rußspuren, Beschädigungen am Gebäudesockel und eine verschmauchte Klingelanlage an der Haustüre zeugen von dem Vorfall, den Polizei und Staatsanwaltschaft gleichwohl als ernst einstufen. Von einem fremdenfeindlichen Anschlag gehen die Ermittler derzeit nicht aus, sagte ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums auf RNZ-Nachfrage. In dem Haus sollen dem Vernehmen nach rumänische und bulgarische Staatsangehörige leben; die Polizei wollte dazu keine Angaben machen.

Fest steht hingegen, dass der Brand nicht zufällig ausgebrochen ist. Schon bei den ersten Ermittlungen habe sich gezeigt, dass zumindest an der Hauswand zur Rappenauer Straße wohl Brandbeschleuniger ausgebracht worden war, teilte die Polizei mit. Auf welche Weise und worum es sich dabei handelt ist Täterwissen, weshalb sich die Polizei zu entsprechenden Details bedeckt hält.

Einen Zusammenhang mit dem Brand am 2. März in eben jenem Quartier, dem engbebauten historischen "Linsenviertel", sei nicht erkennbar. Das damalige Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wird auf einen technischen Defekt zurückgeführt.

Anders am Sonntagmorgen, als jemand wohl mit Absicht zu Feuerzeug und Brandbeschleuniger gegriffen hatte. Da das Feuer an der Front des Hauses entzündet wurde, hätten die Bewohner - wäre der Brand erst später bemerkt worden - wohl auch keine Chance gehabt, sich durch Eingangstür oder Fenster in Sicherheit zu bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes hatten sich laut Polizei sechs Bewohner im Gebäude befunden, allesamt schlafend.

Noch am Sonntagmorgen nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und sucht nun im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag Zeugen. Wer am vergangenen Sonntag zwischen 4 und 4.30 Uhr im Bereich Rappenauer Straße, Badgasse und Lohgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, dies der Kripo unter Telefon 07131/1044444, zu melden.

Update: 11. März 2019, 18.44 Uhr