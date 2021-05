Eppingen. (zy) Vandalismus ist ein Thema, die Sicherheit der Menschen, die Haftung der Stadt und steuerrechtliche Belange sind die anderen. Alle zusammen führen sie nun dazu, dass die Eppinger Stadtverwaltung das Gelände der um ein Jahr verschobenen Gartenschau rundum einzäunt und für die Allgemeinheit sperrt. Regelmäßige Kontrollen des Ordnungsamtes sollen sicherstellen, dass sich auch die allzu Neugierigen an das Betretungsverbot halten. Zuwiderhandlungen werden geahndet, Beschädigungen zur Anzeige gebracht, kündigte die Verwaltung nun an – wenige Tage vor dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin am 7. Mai.

Zuletzt wurde immer wieder beobachtet, dass sich Leute unbefugt auf dem Gelände trafen, auf der Holztribüne am neuen Stadtweiher zusammensaßen oder Hunde auf der Grünanlage Gassi führten. Weil auf dem Areal noch gearbeitet wurde, war die Umzäunung nicht lückenlos. "Reger Betrieb herrscht insbesondere an sonnigen Tagen sowie an den Wochenenden. Dabei werden bewusst Zäune umgangen, Absperrungen zur Seite gestellt", weiß man bei der Stadtverwaltung. Ein besonderes Ärgernis dabei: Mehrfach ist es bereits zu Müllablagerungen und Sachbeschädigungen gekommen, zuletzt an den Containern im Bereich der künftigen Hauptbühne, an denen Rollläden mutwillig beschädigt wurden. Aber auch selbsternannte Graffiti-Künstler haben schon ihre Spuren hinterlassen. Die Sorge, dass sich jemand beispielsweise an den bereits aufgestellten Großskulpturen oder an den teuren Wassertischen vergreifen könnte, ist somit sicherlich berechtigt.

Wenn die Baumaßnahmen an der Daueranlage in wenigen Tagen beendet sind und der Altstadtring wieder für den Verkehr geöffnet wird, soll auch der Zaun um das eigentliche Ausstellungsgelände keine Lücken mehr haben. Die beauftragten Firmen arbeiten aktuell noch letzte Maßnahmen ab. Erst im nächsten Frühjahr sollen dann die einzelnen Ausstellungsbeiträge aufgestellt, der Sommerflor gepflanzt und Einrichtungen wie Kassen, Eingänge, Leitsysteme, Bühnen und Ähnliches aufgebaut werden. Aber einiges ist eben auch schon aufgebaut und somit nur effektiv durch ein Zugangsverbot samt Zaun zu schützen.

Schade ist allerdings, dass der aufwendig gestaltete Abenteuerspielplatz an der wiederaufgebauten Stadtmauer nun ein Jahr lang warten muss, bis Kinder ihn spielend erobern können. Die Stadtverwaltung verweist in diesem Zusammenhang auf die weiteren Grün- und Spielflächen in der Kernstadt sowie den Stadtteilen: "Spielplätze und Bolzplätze sind weiterhin geöffnet und frei zugänglich. Darüber hinaus bieten der Eppinger Wald oder die gut ausgebauten Rad- und Wanderwege eine ideale Freizeitmöglichkeit", schreibt die Verwaltung – und erläutert zudem, dass die Einzäunung auch aus steuerrechtlichen Gründen notwendig sei: "Für den Vorsteuerabzug im Rahmen der Baumaßnahmen ist die erstmalige Freigabe des Geländes für die Öffentlichkeit ausschlaggebend." Und dies geschieht nun mal erst mit der Eröffnung der Gartenschau im kommenden Jahr.