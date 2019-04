In der Nacht auf den 25. Juni 2016 ergoss sich stundenlanger Starkregen über die Stadt und richtete großen Schaden an. Nun entschied der Gemeinderat, 142.433 Euro in Hochwasserschutzmaßnahmen im Gewann Bräunling zu investieren. Archivfoto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Durch tagelangen Starkregen kam es am 25. Juni 2016 zu massiven Überschwemmungen in Eppingen. In kurzer Zeit liefen Keller voll, Schlammmassen von angrenzenden Ackerflächen aus dem Gewann Bräunling wälzten sich durch Straßen der Nordstadt. Auch Adelshofen war betroffen. Der Schock sitzt immer noch tief. Bis heute sind noch nicht alle Schäden beseitigt. Damit Derartiges nicht wieder passiert, wurden mithilfe von hydrologisch-hydraulischen Untersuchungen Hochwasserschutzlösungen entwickelt. Die Finanzierung der 142.433 Euro teuren Untersuchung wurde vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Der Klimawandel macht auch vor der Fachwerkstadt nicht halt. Das machten drei weitere Starkregenereignisse ein Jahr später deutlich. Zwar waren diese weit weniger heftig, führten aber doch zu erheblichen Erosionsprozessen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, was Schlammablagerungen auf angrenzenden Wegen und Überflutungen nach sich zog. Künftig soll das durch eine Geländemodellierung verhindert werden und das Wasser mithilfe eines Ablaufes verzögert in die Verdolung eingeleitet werden.

Dazu werden Ausgrabungen neben dem Einlauf nötig. Die so entstehende tiefer liegende Retentionsfläche fasst bei höchstem Stand bis zu 1000 Kubikmeter und wird als Überflutungsfläche genutzt. Bei einem bestimmten Pegelstand öffnet sich dann automatisch der Schieber, und das Wasser wird kontrolliert über eine seitlich in Beton gesetzte Schwelle abgeleitet.

Oberhalb dieser Konstruktion wird der höher gesetzte Böschungsbereich mit Aushub auf einer Länge von 40 Meter um 20 bis 35 Zentimeter angehoben. Die rechte Böschungshöhe bleibt hingegen unverändert.

Für die Arbeiten musste man eine Befreiung von der Wasserschutzverordnung beantragen, die auch erteilt wurde. Allerdings besteht die Auflage, dass das Erdreich 30 Zentimeter unterhalb des Retentionsraumes mit Betonit abgedichtet wird. Für die Arbeiten ist eine Bauzeit von vier Wochen vorgesehen. Schon im Juni werden hier die Bagger anrücken. Zu- und Abfahrt des nach Aufböschung verbleibenden Aushubs von 1200 Kubikmeter erfolgen über die Bräunlingstraße.

Auf Nachfrage von Michael Mairhofer (SPD) bezüglich der für die Berechnungen angesetzten Niederschlagsmengen erklärte Bürgermeister Peter Thalmann: "Wir können damit die größtmögliche Rückhaltung gewährleisten." Peter Wieser (Grüne) unterstrich die Notwendigkeit der Maßnahme außerdem mit dem drohenden Verlust von Erde, die den landwirtschaftlichen Flächen durch solche Ereignisse verloren geht. Stadtrat Georg Heitlinger (FBW) verwies auf die Mitgliedschaft im Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach, in dem Eppingen seit der Gründung 1997 Mitglied ist, und bat die Stadtverwaltung, auf die Umsetzung der von dieser Seite geplanten Maßnahmen, beispielsweise den Bau von Regenrückhaltebecken, zu drängen: "Wir zahlen dafür schließlich jedes Jahr eine Menge Geld."