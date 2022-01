Von Angela Portner

Eppingen-Adelshofen. Weihnachten und leuchtende Kinderaugen gehören zusammen und sind trotzdem keine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern herrscht bittere Armut, und es sind besonders die Kinder, die darunter leiden. Mit der weltweiten Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" kann jeder Hoffnung schenken und mit wenig Aufwand große Veränderungen anstoßen. Davon ist Anke Eberling überzeugt. Deshalb hat die leidenschaftliche Päckchenpackerin vor 21 Jahren in der Fachwerkstadt ihre erste Sammelstelle eröffnet. Es ist eine Erfolgsgeschichte: Mit insgesamt 20 Abgabestellen in der Region und vielen fleißigen Mitstreitern hat sie inzwischen mehr als 19.000 Geschenkkartons auf den Weg gebracht.

Dass hinter jeder Zahl eine Geschichte steckt, weiß Eberling aus eigener Erfahrung. Bereits zwei Mal war sie bei den Verteilaktionen dabei. Die sogenannten "WiSionsreisen" führten sie in die Slowakei und nach Georgien. Sie erzählt von schockierenden Wohnverhältnissen in einer heruntergekommenen alten Kaserne und von Kindern, die keine Schule besuchen dürfen, weil sie noch nicht einmal Papiere haben. Statt prächtiger Kirchen wie in der Hauptstadt, nur ein kleines Zimmer, in dem die 70 Kinder zumindest zwei Mal wöchentlich eine warme Mahlzeit erhalten.

In einem slowakischen Frauenhaus übergab sie das Geschenk, das ihr Sohn gepackt hatte, an den gleichaltrigen damals völlig verschüchterten Daniel. Als der darin einen Zirkel und einen Taschenrechner fand, sei er richtig aufgeblüht und habe ihn wie einen Schatz überall herumgezeigt. "Ich bin heute noch völlig platt und überwältigt von der Begegnung", sagt Eberling. Bis heute hat sie Kontakt zu dem Jungen, der mit seiner Mutter inzwischen in einer eigenen Wohnung lebt und selbst bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" mithilft.

Ihre erste Sammelstation eröffnete die heute 55-Jährige in einer Dachwohnung: "Sicherlich fanden das manche Leute dubios." Um die Spenden anzukurbeln hatte sie Flyer in den Geschäften ausgelegt. Schon im ersten Jahr wurden 529 Schuhkartons mit kleinen Geschenken bei Eberling abgegeben. Bald hatte sie mit Lagerproblemen zu kämpfen, denn bevor die Pakete in die zentrale Sammelstelle nach Berlin geschickt werden, muss sie den Inhalt überprüfen. Die Geschenke sollen Liebe und Wertschätzung ausdrücken, aber leider hätten manche Menschen eine seltsame Vorstellung davon: Abgetragene Kleidung, kaputtes Spielzeug, verschmutzte Kuscheltiere mit abgerissenen Ohren lagern im "Karton des Grauens", sogar Kondome und eine "total vergammelte" Fischdose habe sie einmal gefunden. Damit das nicht mehr passiert, gibt es heute – auch wegen der Zollbestimmungen – eine Liste mit altersgerechten Geschenkvorschlägen. Neben Spielzeug stehen Hygieneartikel, Süßigkeiten oder Kleidung darauf. Eberling weiß: "Ganz viele Frauen basteln, nähen und stricken das ganze Jahr für die Aktion." Damit die Kosten im Rahmen bleiben, freut sie sich über jede Wollspende, die sie ihnen weitergeben kann.

Hintergrund Die überkonfessionell-christliche Hilfsorganisation "Samaritan's Purse" wurde 1970 in den USA gegründet, wo sie bis heute ihren Sitz hat. Sie engagiert sich weltweit in mehr als 100 Ländern und vielen humanitären Projekten. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" wurde 1995 ins Leben gerufen. Dahinter steht die Vision, Kindern Gottes Liebe greifbar zu machen und ihnen damit neue Perspektiven für ihr Leben zu eröffnen. Mit Verteilung der Weihnachtspakete ergeht deshalb gleichzeitig eine Einladung zum Folgeprogramm "Die größte Reise", wo die Kinder in zwölf Einheiten mehr über den christlichen Glauben erfahren. Die "Evangelische Zentralstelle für Glaubensfragen" wirft der Organisation deshalb Missionstätigkeit sowie mangelnden Respekt für religiöse und kulturelle Zusammenhänge vor. Fachleute für Entwicklungsarbeit kritisieren die fehlende Nachhaltigkeit. In Deutschland ist die Organisation seit mehr als 50 Jahren aktiv und trägt seit 1993 das seriöse Gütesiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).

Längst hat sich die ehrenamtliche Aktion in der Region etabliert. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Schulen und Kindergärten sind mit Begeisterung dabei. Anderen zu helfen, tut beiden Seiten gut: "Es ist eine Multiplikation von Freude." Allein in diesem Jahr haben 1547 bedürftige Mädchen und Jungen in osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel Rumänien, Bulgarien und Moldawien ein Geschenk aus der Fachwerkstadt erhalten. Das sind 484 Päckchen mehr als im Vorjahr. Eberling hofft, dass die Gesamtzahl Ende dieses Jahres die 20.000er-Marke knackt. "Mir geht immer wieder das Herz auf, wenn ich sehe, wie liebevoll die Päckchen gepackt sind", sagt Eberling. Für das Engagement und die Treue der vielen Spender möchte sie sich auf diesem Weg ganz herzlich bei allen bedanken. Da der Organisation "Samaritan’s Purse" (siehe Hintergrund) Kosten von zehn Euro pro Schuhkarton entstehen, werden für den Versand und die Verteilung immer auch Geldspenden benötigt.