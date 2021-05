Glasfaseranschlüsse für alle Eppinger Haushalte und einen garantierten Baubeginn bis spätestens Frühjahr 2023, das will die Deutsche Giganetz GmbH ihren Neukunden in der Fachwerkstadt bieten. Es braucht allerdings viele davon, damit tatsächlich ausgebaut wird. Außerdem wurde in vielen Breichen der Gesamtstadt – hier der Berliner Ring – schon Glasfaser verlegt. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. 800 Millionen bis eine Milliarde Euro: Die Investition, mit der die Deutsche Giganetz GmbH (DGN) ein Glasfasernetz in der Region Heilbronn-Franken spinnen will, ist gewaltig, und auch Eppingen will davon profitieren. Der Gemeinderat hat daher einem Kooperationsvertrag zugestimmt, den das Kompetenzzentrum der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) und der DGN ausgehandelt haben beziehungsweise gerade verfeinern. Der Beitritt zur Kooperation verpflichtet Eppingen indes noch nicht, das Glasfasernetz dann tatsächlich von der DGN ausbauen zu lassen. Eine Willenserklärung ist das einstimmige Votum jedoch schon, auch wenn noch nicht alle restlos von dem Vorhaben überzeugt sind.

Wie bereits vor wenigen Tagen in Ittlingen und noch in 109 weiteren Kommunen, stellte WHF-Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm das Projekt nun auch den Eppinger Räten vor. Und die Versprechungen sind verlockend: Die DGN will möglichst alle "Adresspunkte" in der jeweiligen Gemeinde ans Glasfasernetz anschließen, und zwar nahezu vollständig auf eigene Kosten und für die Kunden kostenlos direkt am Haus. Der Haken: Die DGN will vorab 35 Prozent der Haushalte in jeder Gemeinde als Kunden gewinnen, und zwar mindestens für zwei Jahre, sonst wird nichts aus dem Ausbau. Knapp unter diesem Wert sollen zwar noch individuelle Verhandlungen möglich sein, aber nur bis wenigstens 20 Prozent, und dann müsste die jeweilige Kommune doch finanziell in den Ausbau einsteigen.

Bei der 35-Prozent-Vorvermarktungsquote werde die Gesamtstadt Eppingen als Einheit gesehen, erläuterte Schumm. Wenn also beispielsweise in Mühlbach nur zehn Prozent, in Richen aber 80 Prozent erreicht werden, bleibt Mühlbach nicht außen vor. Im Sommer soll die Kundenakquise beginnen. Schwieriger dürfte es bei der Anbindung etwa von Aussiedlerhöfen werden: "Möglicherweise braucht es Förderprogramme, weil nicht alles wirtschaftlich angeschlossen werden kann", antwortete Schumm auf eine entsprechende Frage von FBW-Stadtrat Jörg Haueisen.

DGN war der einzige von zunächst sieben Mitbewerbern, die sich bereit erklärt hat, den Netzausbau weitgehend zu den Konditionen zu verwirklichen, die die WHF beziehungsweise deren Gigabit-Kompetenzzentrum als Ziele formuliert hat. Gefordert waren unter anderem einheitliche Standards, ein schneller, aufeinander abgestimmter Ausbau und ein Netz, das nach den ersten beiden Jahren auch für andere Anbieter offenstehen soll. Ein Vorteil des privatwirtschaftlichen Glasfaserausbaus wird unter anderem darin gesehen, dass die Kommunen keine Förderanträge stellen und daher auch nicht auf eine Bewilligung warten müssen, was den Bau beschleunigt. Gesellschafter der WHF sind die Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Main-Tauber, die Stadt Heilbronn, der Regionalverband Heilbronn-Franken und die Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Für Kommunen der "Ausbaustufe 3", zu denen auch Eppingen zählt, garantiert die DGN den Beginn der Arbeiten bis spätestens Frühjahr 2023. "Es kann aber auch früher sein", sagte Schumm, die Ausbauplanung sei "ein lebendes Objekt". In sechs bis acht Jahren soll dann möglichst in der gesamten Region Glasfasertechnik mit einer Übertragungsrate von bis zu einem Gigabit verbaut sein – im Landkreis Heilbronn sogar früher. Damit es nicht zu Kapazitätsengpässen beim Verlegen kommt, seien mit einigen Unternehmen bereits Vorverträge geschlossen worden, sagte Schumm. Glasfaser sei momentan jedoch teilweise knapp.

Während Peter Wieser (Grüne) das "tolle Projekt" als "riesen Chance für die Region" lobte und bedauerte, dass es dafür so lange Zeit gebraucht habe, zeigte sich Herbert Meixner (CDU) angesichts der erforderlichen Abschlussquote verhaltener: "35 Prozent – das ist eine gewaltige Herausforderung", schätz er. Für die SPD äußerte sich Hartmut Kächele eher skeptisch: "Wir begrüßen das, sind aber nicht ganz so euphorisch. Es gab schon viele Versprechungen", erinnerte er an gescheiterte oder abgespeckte Projekte aus den Vorjahren. Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke zeigte sich noch etwas verhalten: "Das nimmt stark an Fahrt auf," stellte er zufrieden fest, "es muss aber erst noch geliefert werden."