Die "Alte Schmiede" in Mühlbach ist nun ein Kulturdenkmal und wird am 1. Mai als Museum für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Schmiedewerkstatt ist mit dem gesamten Inventar komplett erhalten (kleines Bild). Fotos: Detlef Brötzmann

Von Detlef Brötzmann

Eppingen-Mühlbach. "Kulturdenkmal Alte Schmiede" steht in großen Lettern an der Hausfront eines bislang unauffälligen Wohngebäudes geschrieben. Das stattliche Gebäude steht an Mühlbachs Hauptstraße, gleich gegenüber des Rathauses. Nur zwei scheunengroße, mit Sandsteinen zugemauerte Rundbogentore lassen erahnen, dass hinter diesen einmal eine gewerbliche Nutzung stattgefunden haben muss.

Betritt man über eine Vorhalle das Herzstück des Gebäudes, so präsentiert sich eine komplett erhaltene Schmiedewerkstatt, bei der man den Eindruck erhält, der Schmied habe erst gestern den Hammer aus der Hand gelegt.

Eine Vielzahl von Werkzeugen hängt an der Wand. Schleifsteine stehen vor der Esse - der offenen Feuerstelle mit Rauchabzug - über der seitlich ein riesiger Blasebalg hängt. Etwas abgewandt steht die Werkbank mit den Schraubstöcken unter den Fenstern zur Straße, daneben eine alte Bohrspindel. Eine weitere Gerätschaft lässt erahnen, dass diese als Halterung für Holzwagenräder zum Aufziehen von Eisenringen gedient hat.

Die Balken an der Decke tragen den schwarzen Ruß vergangener Tage und nur die Spinnweben in den Ecken verraten, dass hier schon lange kein Schmied mehr den Hammer klirrend auf ein glühendes Eisen herabfallen ließ. Nur der Schein eines gelb-rötlichen Feuers flackert in der Esse auf, wenn man einen Schalter betätigt.

Lange lag die Schmiede in einem Dornröschenschlaf, bis die Stadt Eppingen das Gebäude im Jahr 2017 gekauft und somit einen einzigartigen Kulturschatz für die Zukunft bewahrt hat. Reinhard Moser (1929 - 2015) war in der fünften Generation der letzte Schmied, der noch bis in die 1980er-Jahre Pferde beschlagen und bis zu seinem 80. Lebensjahr Werkzeuge für die Mühlbacher Steinmetzbetriebe geschmiedet und geschärft hatte.

Die Geschichte des heutigen Schmiedegebäudes geht auf das Jahr 1863 zurück, als Melchior Bauer das stattliche Gebäude an der Hauptstraße errichtet hat. Schon 1832 hatte der Schmiedegesell aus Zaisenhausen die Witwe von Emanuel Stein geheiratet und dessen alte "Hufschmiede" erhalten. In der Vorhalle des modernen Neubaus mit den beiden großen bogenförmigen Toröffnungen, wurden nun die Pferde getrennt von Esse und Amboss beschlagen, was noch an den Ringen zum Anbinden erkennbar ist. Seine Tochter Wilhelmine heiratete den Schmied Philipp Friedrich Moser. Dessen Sohn aus zweiter Ehe übernahm die Schmiede im Jahr 1903.

Auch Friedrich Mosers Sohn, mit Vornamen ebenfalls Friedrich, lebte als Landwirt und Hufschmied in Mühlbach bis er die Schmiede an seinen Sohn Reinhard übergab. Die Mühlbacher Schmiede war eine bedeutende Werkstatt für alles was mit Eisen zu tun hatte. Hier wurden nicht nur Pferde und Ochsen mit Hufeisen beschlagen, sondern insbesondere Steinhauer-Werkzeuge wie Schlag- und Zahneisen, Spitzer, Krönel, Scharriereisen, Keile, Hämmer und Fäustel gefertigt. Daneben war die Anfertigung von Gartengeräten ein weiterer Einkommenszweig, wie noch einige Utensilien an der Wand der Schmiede bekunden.

Mit Unterstützung des Heimat- und Verkehrsvereins Mühlbach wurde die Alte Schmiede hergerichtet. Nun wird sie als Ergänzung zum Steinhauer-Museum am Mittwoch, 1. Mai, ab 13 Uhr von Bürgermeister Klaus Holaschke eröffnet. Im Rahmen der Eröffnung können Interessierte bereits ab 12 Uhr mit Rolf Maier andere Feldesse schmieden.

Info: Das Museum "Alte Schmiede" ist vom 1. Mai bis 31. Oktober, sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.