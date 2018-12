Von Detlef Brötzmann

Eppingen. "Wilderer zwischen Stromberg und Kraichgau" lautete das Thema der zweiten Vorlesung im Wintersemester der Heimatfreunde, die im Keller der Alten Uni stattfand. Christoph Waidler begrüßte dazu als Gastreferenten den Maulbronner Stadtarchivar Martin Ehlers und Ulrich Klotz, den Vorsitzenden des Bürgervereins im Maulbronner Ortsteil Schmie. Im Fokus des Vortrages stand die Wilderei, zu der es von April bis Oktober eine Sonderausstellung im kleinen Dorfmuseum "Steinhauerstube" in Schmie gegeben hatte.

"Wir bewegen uns im Grenzgebiet zwischen Stromberg und Kraichgau", führte Ehlers aus. "Diese Lage war günstig für Wilderer und Straßenräuber, um schnell vor einer Verfolgung über die Grenze abzutauchen. Die Verbindungsstrecke Cannstatt - Speyer war beliebt für Raubüberfälle. Wilderei und Räuberei hingen eng miteinander zusammen, besonders im 16. Jahrhundert, als es hier noch Bären gab".

Mit einem solchen Steckbrief fahndete die Obrigkeit im Jahr 1816 nach einem Wilderer.

Die älteste Urkunde zum Thema Wilderer rund um Maulbronn geht auf das Jahr 1485 zurück. Doch bevor Ehlers in die Lokalgeschichte der Region einstieg, gab es von Ulrich Klotz einen Blick auf die historische Entwicklung des Jagdrechts mit Bezug zur Wilderei. "Das Wild war vor 2000 Jahren herrenlos und noch im vierten Jahrhundert durfte jeder freie Mann, der Waffen tragen durfte, jagen. Das änderte sich ab dem siebten Jahrhundert, als Könige und Fürsten zunehmend die wildreichsten Wälder beanspruchten und sie mit einem Wildbann (Jagdverbot) belegten. Im 13. Jahrhundert wurde die Jagd zum königlichen Vorrecht. Dieses Recht verlieh der König an die kleinen Territorialherren. Wilderern drohte die "peinliche Gerichtsbarkeit" (an Hals und Hand) mit Prügelstrafen, Festungshaft oder das Abhacken einer Hand. Üblen Wiederholungstätern ging es gar an Kopf und Kragen. In Knittlingen befand sich ein Hochgericht (Galgen). Wilderer wurden von einem Scharfrichter aus Stuttgart gefoltert, um so ein Tatgeständnis zu erpressen.

Im 17. Jahrhundert erreichte die höfische Jagdkultur ihren Höhepunkt. Bauern mussten Frondienste als Treiber leisten. Nach dem Bauernkrieg durften die Bauern in Schwaben und Franken die "freie Pürsch" ausüben, die aber schon bald auf das Jagen von Bären und Wölfen zum Schutz des eigenen Viehs beschränkt wurde.

1806 wurde die "freie Pürsch" aufgehoben. Der auf frischer Tat im Wald ertappte Wilderer war vogelfrei und genoss vor dem Jagdaufseher keinen besseren Schutz als das Wild. "Das Strombergdorf Hohenklingen war eine Wildererhochburg", wusste Martin Ehlers. Jäger und Wilderer kommen im Hohenklinger Lied vor, doch im Archiv ist keine einzige Akte über Wilderer zu finden.

Das Schloss Sternenfels war ein übles Gefängnis für Wilderer. An der Grenze zu Baden sollte es eine besondere Abschreckung ausstrahlen. Ab 1716 wurden Wilderer per herzogliches Reskript zu einer Galeerenstrafe nach Venedig verkauft und von Soldaten dorthin eskortiert. Man ersparte sich so die Kosten für das Gefängnis. Als äußeres Schandzeichen wurde Wilderern bis 1818 bei einer Bestrafung eine Kappe mit Geweih aufgesetzt.

Ehlers gab den Zuhörern zum Thema Verhaftungen einige historische Protokolle zu Gehör. Eine schillernde Figur, die zur Legende wurde, ist der Dachsenfranz. Der gebürtige Italiener namens Francesco Regali zog um 1900 im Kraichgau und im Odenwald als eine Art Trapper zwischen Landstreicher und Wilderer umher. Bei seinen Mitmenschen war er beliebt, denn er verstand es sehr erfolgreich, in Bauernhöfen und Mühlen Ratten und Mäuse zu fangen. In den Wäldern, in denen er als Obdachloser hauste, stellte er mit Fallen Füchsen, Mardern und Dachsen nach. Das von ihm hergestellte "Dachsfett" war sehr begehrt, weshalb er Dachsenfranz genannt wurde. Doch für seine Wilderei wurde er nie bestraft. Er verschwand spurlos im Ersten Weltkrieg.

Info: Zwischen Dielheim und Horrenberg wurde im Wald eine Wohnhöhle des Dachsenfranz rekonstruiert, die für Besucher frei zugänglich ist.