Eppingen-Adelshofen. (guz) Die Stadt Eppingen hat am Freitag im Bereich der Bushaltestelle in Adelshofen Tempo 30 angeordnet und entsprechende Schilder aufstellen lassen. Die reduzierte Geschwindigkeit soll so lange gelten, wie die Landesstraße zwischen Ittlingen und Reihen noch gesperrt ist – also voraussichtlich bis Februar. Die Verkehrsbehörde reagiert damit auf die gestiegene Zahl der Fahrzeuge, die wegen der Umleitung in Adelshofen registriert wurden, und auf Bitten aus der Bürgerschaft. Einige Einwohner des Stadtteils sorgen sich insbesondere um die Sicherheit der Kinder an der schwer einsehbaren Bushaltestelle "Friedhof".

Ordnungsamtsleiter Günter Brenner hatte daraufhin zeitnah Geschwindigkeitsmessungen in der Hilsbacher Straße veranlasst. Die Ergebnisse der beiden Messungen zeigen zwar nur wenige Tempoüberschreitungen, aber eine um etwa zehn bis 15 Prozent gestiegene Zahl an Fahrzeugen, wobei die je eineinhalbstündigen Tempokontrollen an zwei Tagen natürlich nur Momentaufnahmen sind. Um das durch die zusätzlichen Fahrzeuge entstehende höhere Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer zu senken, wurde nach der Auswertung der Messungen die Geschwindigkeit nahe der Bushaltestelle auf 30 Stundenkilometer gesenkt. "Damit greifen wir die aufgeführten Bedenken der Bürgerschaft auf", betonte Brenner.

Die Anordnung könnte indes ein Vorgeschmack auf kommende dauerhafte Beschränkungen in den Durchfahrten aller sechs Ortsteile sein. Im Rahmen des Lärmaktionsplans hatte die Stadt Mitte des Jahres Verkehrszählungen veranlasst, deren Ergebnisse demnächst im Gemeinderat diskutiert werden sollen. "Tempo 30 in allen Ortsdurchfahrten, wird ein Thema. Da sind wir dran", hatte Oberbürgermeister Klaus Holaschke erst am Dienstag bei seiner Haushaltsrede im Gemeinderat gesagt.