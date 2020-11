Die Gewächshäuser sind längst Geschichte, das Wohn- und Geschäftshaus der früheren Gärtnerei in der Orchideenstraße aber steht noch. Es soll nun so schnell wie rechtlich möglich einer dreiteiligen Wohnanlage für Senioren weichen. Foto: Angela Portner

Von Armin Guzy

Eppingen. Im beschleunigten Bebauungsplanverfahren will die Stadt den Bau einer Seniorenwohnanlage mit 40 Wohnungen ermöglichen. Der Gemeinderat hat dafür – bei einer Gegenstimme – die planungsrechtlichen Voraussetzungen in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht. Die Anlage soll auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Lampert in der Orchideenstraße entstehen. Bauträger ist die Paulus Wohnbau GmbH aus Pleidelsheim, die aktuell in Eppingen kräftig investiert: In der Waldstraße stehen gerade drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen kurz vor der Vollendung, und in der Ludwig-Zorn-Straße will Paulus 23 Eigentumswohnungen bauen.

Das Vorhaben in der Orchideenstraße soll hingegen altersgerechten Wohnraum für Senioren und pflegebedürftige Menschen schaffen. Der Investor hat bereits im Landkreis Ludwigsburg, im Rems-Murr-Kreis sowie in Stuttgart Seniorenwohnanlagen verwirklicht und will dem Vernehmen nach auch einen Geschäftspartner mitbringen, der auf Wunsch die Betreuung der Senioren übernimmt.

Dass hinsichtlich dieser Wohnform in Eppingen ein Mangel herrscht, wurde in mehreren Stellungnahmen der Fraktionen deutlich. Jörg Haueisen (FBW) sprach beispielsweise von einer "Ergänzung unserer Wohnlandschaft", und auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke erwähnte, dass Betreutes Wohnen ein von den Bürgern häufig geäußerter Wunsch sei. Gänzlich unumstritten ist das Vorhaben gleichwohl nicht. Hartmut Kächele (SPD) vermisste etwa einen preislichen Rahmen, verwies auf die hohen Preise für die Wohnungen in der Waldstraße, die sich nur wenige leisten könnten, und darauf, dass als Seniorenwohnungen geplante Objekte in anderen Städten und Gemeinden dann nach dem Bau oft auch von jüngeren Menschen bezogen würden. Reinhard Keller (CDU) sprach von "einigen unbeantworteten Fragen", ebenfalls vor allem hinsichtlich der Wohnungspreise, und Kächeles Fraktionskollege Michael Mairhofer begrüßte wie Keller und Haueisen zwar die Planung an der vorgesehenen Stelle, stört sich aber daran, dass der Bau bereits das dritte Großprojekt desselben privaten Investors in Eppingen werden soll. Erneut kam in diesem Zusammenhang die Forderung nach einer städtischen Wohnbau-Gesellschaft auf, um Projekte selbst realisieren und damit auch selbst die Rahmenbedingungen festlegen zu können.

OB Holaschke blickte indes auf das rund vier Jahre währende Tauziehen um das Grundstück der früheren Gärtnerei. Neben der Stadt hatte auch die evangelische Stiftung Lichtenstern Interesse an dem Grundstück gehabt, sagte Holaschke, der sich ehrenamtlich im Verwaltungsrat der Stiftung engagiert. Diese betreibt bereits in unmittelbarer Nähe zur Gärtnerei zwei Betreuungseinrichtungen für behinderte Menschen. Zum Zuge kam bei den Verhandlungen über das 2500 Quadratmeter große Grundstück, auf dem noch ein Wohn- und Geschäftshaus steht, schließlich aber die Paulus Wohnbau GmbH.

Inzwischen hat der Investor einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bei der Stadt eingereicht, dem am Dienstag nun entsprochen wurde. Mit dem Verfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit Paulus überhaupt wie beabsichtigt bauen kann.

Klar ist bereits, dass das Verfahren nach Paragraf 13a Baugesetzbuch möglichst rasch und ohne die sonst nötigen umfangreichen Prüfungen, beispielsweise in puncto Umweltverträglichkeit, und ohne Ausgleichsmaßnahmen abgewickelt werden soll. Klar ist ebenfalls, dass die drei geplanten Gebäude mit je drei Vollgeschossen höher werden sollen, als die meisten anderen Häuser in diesem Gebiet, die laut dem dort geltenden Bebauungsplan aus dem Jahr 1981 maximal zwei vollwertige Stockwerke haben dürfen. Außerdem wird das Grundstück voraussichtlich dichter bebaut als die umliegenden.

Die Verwaltungsspitze hält beide Ausnahmen für das Großbauvorhaben für vertretbar: "Verdichteter Wohnungsbau darf heutzutage nicht außen vor bleiben", sagte OB Holaschke, und auch Bürgermeister Peter Thalmann befand: "Dreigeschossigkeit ist hier städtebaulich erforderlich."