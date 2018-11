Eppingen. (pol/rl) Zu einem versuchten Überfall in der Bismarckstraße kam es bereits am Mittwochabend. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Gegen 20.30 Uhr war ein 34-Jähriger im Bereich eines Autohauses zwei Unbekannten begegnet. Diese gingen ihn an und forderten den 34-Jährigen auf, ihnen seine Wertgegenstände zu geben. Daraufhin kam es zu einer Rangelei bei der der 34-Jährige verletzt wurde.

Wer am Mittwoch im Bereich der Bismarckstraße etwas gesehen hat, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104-4444 mit der Kriminalpolizei Heilbronn in Verbindung zu setzen.